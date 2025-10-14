Susie Wolff alza la voce contro Christian Horner: "Una vergogna", la vendetta con Toto per la spy story è servita

Susie Wolff, moglie del team principal della Mercedes Toto Wolff – storico rivale di Horner – e manager della F1 Academy ha avuto parole dure contro Christian Horner e lo scandalo che lo ha coinvolto

Mentre si parla insistentemente della possibilità della Ferrari di portare Christian Horner e dargli le chiavi della gestione sportiva di Maranello al posto di Frederic Vasseur, ad esprimere un giudizio molto duro sull’operato dell’ex team principal della Red Bull nel mondo della F1 è stata Susie Wolff, non solo moglie di Toto tp Mercedes ma anche e soprattutto presidente della F1 Academy il campionato femminile che gareggia spesso nei circuiti del circus. Le parole dell’ex pilota Williams verso il manager inglese sono molto dure.

Horner, parole di fuoco da parte di Susie Wolff

In un’intervista al Sunday Times, Susie Wolff ha affermato che Horner “ha interpretato un personaggio” durante il suo mandato alla Red Bull. La moglie di Toto Wolff e presidente del campionato femminile denominato F1 Academy ha sostenuto che “le accuse mosse a Horner sono una vergogna, non costituiscono una buona immagine per il nostro sport”.

L’ex pilota che ha sfiorato la F1 disputando un paio di sessioni di prove libere con la Williams ha continuato: “Christian ha sostenuto la F1 Academy e per questo gli sarò sempre grata. È stato un vero peccato per lo sport: tutto il dramma creato dalle accuse. Stavamo ottenendo così tanto slancio positivo con la F1 Academy e tutto è iniziato e all’improvviso tutti hanno voluto intervistarmi solo sull’Horner gate”.

L’indagine contro Susie e Toto Wolff promossa anche da Horner

Le parole pesanti di Susie contro Horner non sono a caso. C’è un regresso tra i coniugi e l’allora team principal della Red Bull. Nel dicembre 2023 scoppiò in F1 una nuova Spy Story legata proprio alla coppia marito-moglie formata da Toto e Susie Wolff.

Al centro delle polemiche e delle accuse c’era proprio il ruolo della donna a capo della F1 Academy e un eventuale conflitto di interessi che secondo l’accusa metteva la famiglia Wolff in una posizione di vantaggio potendo Susie venire a conoscenza con la sua carica in seno alla FIA di alcune informazioni di grande rilievo sul mondo della F1 magari a favore del marito team principal in Mercedes.

All’epoca si pensò che tra i “mandanti” delle accuse e della conseguente indagine della FIA ci fosse proprio Christian Horner nell’intendo di ridimensionare il potere di Toto Wolff e della Mercedes avversaria di quegli anni nella lotta al titolo. Dopo il polverone sollevato, denunce e controdenunce, l’indagine fu ritirata con tanto di scuse della FIA. Ma evidentemente covava ancora del fuoco sotto la cenere.

Horner in Ferrari, la parola “mafia” usata da Toto Wolff

Negli ultimi giorni si parla insistentemente di un fantasmagorico (non a caso siamo in periodo di Halloween) matrimonio tra la Ferrari e Christian Horner. In attesa di capire davvero quante possibilità di siano, in occasione del Gp di Monza, Toto Wolff durante un’intervista e sulla possibilità di rivedere Horner in F1, peraltro insieme a Flavio Briaotre, già in Alpine, e addirittura l’ultranovantenne Bernie Ecclestone, ebbe a pronunciare la frase: “Si riunisce la mafia” non molto gradita nel circus tanto che lo stesso team principal Mercedes parlò solo di una battuta.