F1, Szafnauer: “Vettel sta rivoluzionando il nostro abitacolo”

Sebastian Vettel sta facendo un grande lavoro insieme agli ingegneri Aston Martin, cercando di focalizzarsi principalmente sui comandi dello sterzo e sui selettori della vettura. Queste le priorità del tedesco in questa settimana di lavoro.

Secondo il Manager statunitense, Vettel sta facendo il massimo per rendere più ergonomico il cockpit, aspetto che dovrebbe semplificare e non poco la vita ai piloti.

“Sebastian sta modificando il nostro abitacolo per renderlo maggiormente ergonomico”, ha dichiarato il Team Principal dell’Aston Martin. “Ci ha chiesto di modificare i selettori della vettura per rendere i comandi più semplici da utilizzare. Il suo obiettivo è anche quello di ridurre il peso dello sterzo. Sta lavorando molto al simulatore soprattutto per questo motivo”.

OMNISPORT | 16-02-2021 15:34