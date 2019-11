F1, tegola Ferrari: brutte notizie per Charles Leclerc

Brutte notizie per Charles Leclerc in vista del Gran Premio del Brasile, ventesimo (nonché penultimo) appuntamento del Mondiale di Formula 1 2019: sulla monoposto del pilota monegasco, infatti, sarà montata una nuova power unit, in sostituzione di quella danneggiatasi ad Austin, e Leclerc sarà quindi costretto a subire una penalizzazione di dieci posti in griglia di partenza, così come previsto dal regolamento del campionato.

L’annuncio della sostituzione della power unit è stato fatto dal team principal della scuderia del Cavallino, Mattia Binotto: “Charles potrà disporre di una power unit nuova dal momento che la sua si è danneggiata nel sabato di Austin e questo lo ha costretto a montare una unità usata e meno potente per il resto del weekend – ha dichiarato -. Equipaggiare la sua SF90 con una nuova power unit significa prendere penalità in griglia, ma se non altro a San Paolo ci aspettiamo di tornare ai livelli consueti di performance e di poter lottare con spirito combattivo per finire in crescendo la stagione”.

“Questo sarà importante per cercare la conferma del fatto che stiamo facendo progressi con la nostra vettura – ha proseguito Binotto – e per provare a portare questo stato di forma nella pausa invernale. So che i nostri piloti e tutto il team sono assolutamente concentrati su questo”.

Nel presentare la gara, comunque, Leclerc si è concentrato sulle variabili in pista, piuttosto che sulla penalità: “Il tracciato è sempre imprevedibile – ha detto il giovane ferrarista – e questo influisce, come è ovvio, sulle condizioni che cambiano di giorno in giorno, e il meteo può risultare una variabile in grado di rimescolare le carte in tavola”.

Variabili che preoccupano anche il compagno di squadra di Leclerc, Sebastian Vettel: “Quando si gareggia a San Paolo, in Brasile, è sempre un’incognita, può sempre succedere di tutto. Non so per quale motivo ma c’è qualcosa di particolare su questa pista e in questi luoghi. Ad ogni occasione qualcosa di pazzo succede e se non accade allora puoi star certo che succederà l’anno successivo”.

“Si tratta di un’altra pista che nel recente passato è stata amica della nostra squadra – ha aggiunto il quattro volte campione del mondo -: ricordo, per esempio, che lo scorso anno qui Kimi Raikkonen era salito sul podio, mentre due anni fa fui io a conquistare la corsa. Di sicuro, a livello di atmosfera, è una corsa speciale: i brasiliani sono probabilmente il pubblico più rumoroso tra quelli delle gare che abbiamo in calendario. Gridano talmente forte dagli spalti che anche noi in macchina riusciamo a sentirli. I tifosi brasiliani sembra veramente che salgano in macchina con te”.

SPORTAL.IT | 12-11-2019 15:06