F1, terze libere Mugello: Bottas primo, risale Leclerc

Valtteri Bottas è ancora il più veloce di tutti nelle terze libere di Formula 1 al Mugello, in vista del Gran Premio di Toscana in programma domenica. Il pilota finlandese ha preceduto Max Verstappen e Lewis Hamilton. Per la Ferrari segnali incoraggianti in arrivo da Leclerc, che risale in settima posizione, resta invece molto indietro Vettel, diciottesimo.

I tempi (primi dieci)

1 V. Bottas Mercedes 1’16″530

2 M. Verstappen Red Bull 1’16″547

3 L. Hamilton Mercedes 1’16″613

4 L. Stroll Racing Point 1’17″112

5 P. Gasly AlphaTauri 1’17″226

6 S. Perez Racing Point 1’17″341

7 C. Leclerc Ferrari 1’17″488

8 A. Albon Red Bull 1’17″538

9 D. Kvyat AlphaTauri 1’17″627

10 R. Grosjean Haas 1’17″635

