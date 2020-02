F1, test Barcellona: cresce la tensione tra Ferrari e Mercedes

Il pilota della Renault Daniel Ricciardo è stato il più veloce nella sessione mattutina di prove della Formula 1 al Montmelò, a Barcellona. Il driver australiano con il tempo di 1:16.276 si è messo alle spalle il ferrarista Charles Leclerc e il campione del mondo della Mercedes Lewis Hamilton.

Sia il monegasco sia il britannico si sono nascosti, non spingendo al massimo le loro monoposto e concentrandosi su alcuni particolari settori della pista: la tensione in vista del via del Mondiale comincia a farsi palpabile tra le scuderie, che vogliono tenere nascosti i loro assi nella manica.

Mattinata negativa invece per la Red Bull, che a causa di un’uscita di pista di Albon ha rallentato i lavori. Nel pomeriggio in pista Verstappen.

I tempi della sessione mattutina di prove

1 Daniel RICCIARDO Renault1:16.276 65

2 Charles LECLERC Ferrari+0.084 76

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.134 90

4 Sergio PEREZ Racing Point+0.382 43

5 Carlos SAINZ McLaren+0.544 65

6 George RUSSELL Williams+0.595 43

7 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.638 59

8 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+0.761 86

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.139 62

10 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.527 59

SPORTAL.IT | 28-02-2020 14:11