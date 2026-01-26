Test Barcellona, la denuncia: giornalisti e fotografi cacciati. Ferrari ok su Haas e Cadillac ma Capelli punge

Nel day1 dei test di Barcellona curioso episodio con giornalisti e fotografi cacciati anche dalle zone limitrofe del circuito, intanto la power unit Ferrari macina km in attesa della SF-26 e Ivan Capelli punge: "Meglio Newey di Hamilton"

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Top secret manco fosse l’Area 51. La F1 prova a secretare il più possibile i test di Barcellona che sono partiti sulla pista di Montmelò. Tanto che a metà giornata arriva la denuncia da parte di un gruppo di giornalisti e fotografi allontanati anche dalle vie perimetrali al di fuori del circuito. Immagini top secret dunque anche se poi i tempi sono stati comunque comunicati con la Red Bull in gran spolvero al mattino con Hadjar e una power unit Ferrari in modalità stakanov sulla Haas e sulla Cadillac in attesa che la SF-26 faccia il suo esordio nella giornata di martedì. Intanto a pungere Maranello ci pensa l’ex Ivan Capelli.

F1 testa Barcellona, Hadjar vola alla pausa

All’esordio sulla Red Bull, Isak Hadjar ha fatto il miglior tempo al mattino della prima giornata dei test della F1 a Barcellona. Il francese ha fatto segnare il miglior tempo della giornata, segnando un 1:18.836 poco prima delle 13:20, addirittura quasi 2 secondi davanti alla Mercedes W17 di Kimi Antonelli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo Hadjar e Antonelli, al terzo posto si è piazzato Franco Colapinto con l’Alpine A526, una piacevole sorpresa per l’argentino e per quelli di Enstone, che hanno chiuso il 2025 come ultima squadra in griglia. Per quanto riguarda l’affidabilità, ci sono state tre bandiere rosse: una per Colapinto, una per Bortoleto sulla sua Audi e una per Liam Lawson sulla RB.

Test F1, tempi alla pausa pranzo

Hadjar (Red Bull) 1:18.835 Antonelli (Mercedes) 1:20.700 Colapinto (Alpins) 1:21.348 Lawson (Racing Bulls) 1:21.864 Ocon (Haas) 1:21.864 1:24.520 Bottas (Cadillac) 1:24.651 Bortoleto (Audi) 1:25.296 La power unit Ferrari ok sulla Haas, domani la SF-26 C’era e c’è ancora grande curiosità e timore insieme per il circus che affronta la pista per la prima volta, tutti insieme appassionatamente per scoprire cosa hanno partorito le factory sulla base dei nuovi regolamenti. In questa prima giornata sono assenti 4 scuderie su 11: la McLaren, l’Aston Martin e la Ferrari oltre che la Williams nei guai perchè in Spagna non ci è proprio venuta e che dalle notizie che arrivano dall’Inghilterra pesa qualcosa come 30kg in più. Altro che dieta… La Ferrari SF-26 scenderà in pista al Montmelò solo da martedì 27 gennaio alternando i due piloti Hamilton e Leclerc su quella che come già detto non sarà la versione definitiva della SF-26 ma utile a raccogliere dati da lavorare poi in sede in vista dei test in Bahrain. Le buone notizie però arrivano dalla Haas e dalla Cadillac entrambe motorizzate dalla nuova power unit Ferrari che hanno compiuto nella mattinata catalana qualcosa come 100 giri rispettivamente con Ocon e Bottas. Forse ti può interessare Michael Schumacher sulla sedia a rotelle, nuove rivelazioni sullo pseudocoma: "Nessuno sa se sia cosciente" Spuntano nuove clamorose rivelazioni sulle condizioni di salute di Michael Schumacher, il giornalista Jonathan McEvoy per il Daily Mail è andato a Maiorca a raccogliere nuove info, dalla sedia a rotelle al pseudocome. Come sta realmente l'ex Ferrari

Test a porte chiuse: controlli ovunque, cacciati giornalisti

Come già comunicato da tempo, questi primi test non a caso chiamati shakedown week si tengono a porte chiuse, senza diretta tv. Solo poche persone, al di fuori dei team, sono autorizzate a entrare in pista per assistere allo svolgimento dei test e per catturare i contenuti che scuderie e F1 distribuiranno sui social e quant’altro.

E per assicurarsi che nessuno ma proprio nessuno riesca a trovare un’escamotage per “spiare” le prove un gruppo di sicurezza monitora costantemente anche i luoghi limitrofi al circuito. Tanto che​ alcune persone sono state allontanate e anche dalle aree pubbliche.

A raccontare l’episodio è stato il sito The Race secondo cui alcuni tra giornalisti e fotografi sono stati allontanati mentre stazionavano in luoghi pubblici, adiacenti alla pista, come un sentiero escursionistico. Altri si erano radunati nel punto panoramico più popolare, una collina ben al di fuori del circuito, ma qui è arrivata un’auto della sicurezza e una guardia li ha fatti spostare.

La motivazione della security è stata che essenzialmente qualsiasi vista del circuito, anche su terreno pubblico, è di proprietà del circuito. Diverse auto di sicurezza quindi percorrono costantemente le strade perimetrali.

Ivan Capelli punge la Ferrari: “Meglio Newey di Hamilton”

La tocca piano Ivan Capelli. L’ex pilota della Ferrari, oggi apprezzato commentatore e opinionista per Sky SportF1 non ha usato mezzi termini nel giudicare l’operato della Ferrari nell’intervista concessa a Leo Tuttini per Quotidiano Nazionale:

“Tra Adrian e Lewis avrei scelto Newey tutta la vita, alla Ferrari il pilota top ce l’avevano già, è Leclerc“

“Lewis viene da un anno brutto e lo sa – ha continuato Capelli – Cercherà il riscatto, non posso immaginare un finale di carriera triste. Se Charles resterà dipende dalla macchina che gli metteranno a disposizione, sono anni che fa le nozze coi fichi secchi”.