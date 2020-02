F1, test Barcellona: suona l'allarme per la Ferrari, guaio Vettel

Suona l’allarme in casa Ferrari nella sessione mattutina della terza giornata di prove della Formula 1 a Barcellona. Dopo due giornate poco attive per la scuderia di Maranello, in ritardo nei tempi e nel numero di giri percorsi rispetto ai rivali nella lotta al titolo Mondiale, venerdì mattina la SF1000 di Sebastian Vettel si è fermata in pista, in curva 10, per un problema da verificare.

Sky ipotizza noie alla power unit: in questi giorni i meccanici Ferrari hanno aperto molte volte il cofano motore delle due monoposto, per fare alcuni aggiustamenti. Ora questo stop che causa preoccupazioni tra i tifosi. E nel corso della mattinata arriva la conferma da parte del box: la power unit sarà cambiata.

Lo stop della Ferrari ha bloccato la sessione fino alla rimozione della monoposto rossa, coperta con un telo rosso e portata via con una gru. I test sono poi ripresi regolarmente.

Oltre ai guai Ferrari, l’altro tema del giorno resta la polemica per il volante mobile della Mercedes, che sta facendo discutere gli addetti ai lavori. Secondo il consigliere della Red Bull Marko, l’elemento introdotto è irregolare.

“Se tu modifichi attivamente la convergenza delle ruote mentre guidi, cambia anche la superficie di contatto della gomma sull’asfalto. Ma non solo, perché si modifica anche, sebbene in maniera limitata, l’altezza da terra. E questo è proibito, perché il sistema così corrisponderebbe ad un’operazione simile a quella delle sospensioni attive, non permesse dal regolamento”, sono le sue parole.

