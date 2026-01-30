F1, Test Barcellona, Giorno 5: la Ferrari chiude in gloria, Hamilton batte tutti (ma Mercedes era assente)

Ultimo giorno dei test privati in quel di Barcellona, in vista dell'avvio della stagione 2026 di F1. Con Mercedes (e Racing Bulls) assente, la Ferrari conquista il miglior tempo di tutte le sessioni grazie a Lewis Hamilton: SF-26 affidabile e performante

L’ultimo giorno dei test privati di Barcellona si chiude in gloria per la Ferrari, con Lewis Hamilton che conquista non solo il miglior tempo della giornata, ma di tutti i cinque shakedown sul circuito del Montmelò. Il britannico al suo secondo anno in rosso sigla nei minuti conclusivi del quinto giorno un notevole tempo sul giro di 1:16.348.

Come sono andate le altre giornate dei test di Barcellona

Per capirci, nella prima giornata a svettare era stato Isack Hadjar in quota Red Bull, registrando 1:18.159; nella seconda (più piovosa) il blasonato compagno di team Max Verstappen aveva svettato già dalla mattina con 1:19.578. Le giornate successive sono state appannaggio dei Mercedes, con Andrea Kimi Antonelli che dopo 91 giri aveva realizzato come miglior tempo 1:17.382 nel terzo giorno e George Russell con 1:16.445 nel quarto. Un crono che si avvicina molto a quello di Hamilton, a dimostrazione del fatto che i piloti si sono migliorati anche nel feeling nel corso delle giornate di shakedown (considerando comunque che alcuni team le avevano approcciate non dal primo giorno).

La Ferrari SF-26 conferma la propria affidabilità

Per quanto riguarda la Ferrari, prima dell’exploit odierno comunque la SF-26 aveva dato prova di affidabilità, tassello importante che consente di potersi concentrare con maggiore serenità sulla prestazione pura. Ovvio che comunque questi test non rappresentano la fotografia esatta di ciò che vedremo in questa stagione, considerate le incognite delle piste e degli sviluppi che porteranno avanti i team, ma intanto una prima notizia confortante per Maranello c’è stata. Considerando soprattutto com’era andata la precedente stagione.

Il miglior tempo di Leclerc nella mattinata e il podio di giornata

Stamane lo stesso Charles Leclerc aveva svettato nella lista dei tempi con 1:16.653 dopo 79 giri e su gomme soft, dicendosi soddisfatto soprattutto perché c’era stata l’occasione di poter iniziare a spingere con la nuova monoposto (che ricade, come tutte, nei nuovi regolamenti tecnici in vigore da quest’anno). Nel pomeriggio il compagno di squadra, sempre sulle soft, ha migliorato di 246 millesimi il tempo che poco prima il campione del mondo uscente Lando Norris aveva realizzato con la MCL40 di McLaren, ancora con la livrea nascosta in attesa del disvelamento in Bahrain il prossimo 9 febbraio.

A proposito delle vetture papaya, nel quinto giorno il secondo posto dietro Hamilton è stato occupato da Oscar Piastri, che dopo 80 giri ha messo a segno un tempo pari a 1:17.446. Terzo posto per il quattro volte campione del mondo Verstappen, a quota 69 giri e miglior tempo pari a 1:18.285. Se guardiamo invece al numero di giri, a troneggiare è stato Pierre Gasly con l’Alpine che da quest’anno monta il motore Mercedes (per la gioia di Flavio Briatore): sesto posto per il francese sulla A526 con un tempo pari a 1:17.707, ma soprattutto 160 giri effettuati. Un dato importante per la scuderia francese in cerca di solidità.

Va detto però che una mattatrice di questi shakedown, ovvero Mercedes (che come abbiamo visto ha con entrambi i piloti monopolizzato la vetta dei tempi in due giornate di fila), oggi era assente, giacché la scuderia che schiera la W17 ha superato il limite delle tre giornate di test. Cosa che potrebbe alimentare diversi se e ma: tuttavia per la Ferrari restano delle indicazioni oggettive, vale a dire il pacchetto della SF-26 non ha tradito i piloti e un po’ di potenziale, termine tanto caro a Frédéric Vasseur, è stato estratto.

I prossimi appuntamenti e la classifica del Giorno 5

Si chiudono così i test di Barcellona, con tempi che comunque non sono esattamente ufficiali. Per avere un po’ più di sicurezza sui rapporti di forza dei team bisogna aspettare il mese che sta per aprirsi per le sessioni di prova in Bahrain. Si comincia l’11-13 febbraio con la prima delle tre giornate sul circuito di Sakhir, a cui seguirà l’ultima tripletta del 18-20.