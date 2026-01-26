Test Barcellona, Ferrari è l'ora: day 1 ad Hadjar, Mercedes nascosta. Aston Martin aspetta e Williams a dieta

Il ghiaccio è stato rotto. Il primo giorno dei test di Barcellona è andato in archivio nel segno, un po’ a sorpresa della Red Bull che ha fatto il miglior tempo con Isak Hadjar nuovo compagna di Verstappen. C’era la Mercedes che non ha deluso ma senza forzare mentre l’unica Ferrari che si è vista in pista è stata la power unit montata sulla Haas e sulla Cadillac. Ma per la SF-26 il tempo è arrivato, martedì toccherà alla rossa scendere in pista. Non così invece per Aston Martin che spera di accendere la nuova creatura di Newey nemmeno mercoledì ma solo giovedì. Nessuna speranza invece per Williams che in Spagna non c’è e che aspetta di dimagrire visto l’oversize non di poco.
F1 testa Barcellona, Hadjar davanti a Russell
C’era e c’è ancora grande curiosità e timore insieme per il circus che affronta la pista per la prima volta, tutti insieme appassionatamente per scoprire cosa hanno partorito le factory sulla base dei nuovi regolamenti. Isak Hadjar (Red Bull) ha fatto segnare il primo miglior tempo della stagione rispondendo colpo su colpo alla Mercedes, la mattina mettendosi dietro Antonelli, il pomeriggio chiudendo davanti a Russell che aveva preso il sedile di Kimi: 1:18.6 il tempo del francesino che sarà il nuovo compagno di Verstappen.
La sorpresa della giornata è stato il terzo posto di Franco Colapinto con Alpine , equipaggiato con il nuovo motore Mercedes di Enstone. Il primo motore Ferrari – con la SF-26 ferma nel garage in attesa del martedì – è quello della Haas VF-26. Esteban Ocon è stato quello che ha girato di più al mattino con 67 tornate inanellate e ha portato a casa il quinto tempo di giornata. Per quanto riguarda l’affidabilità, ci sono state tre bandiere rosse: una per Colapinto, una per Bortoleto sulla sua Audi e una per Liam Lawson sulla RB.
Test F1, tempi day-1
- Hadjar – 1’18”159
- Russell – 1’18”696
- Colapinto – 1’20’189
- Antonelli – 1’20”700
- Ocon – 1’21”301
- Lawson – 1’21”513
- Bottas – 1’24”651
- Bortoleto – 1’25”296
- Pérez – 1’25”974
Ora tocca alla Ferrari
Le buone notizie però arrivano dalla Haas e dalla Cadillac entrambe motorizzate dalla nuova power unit Ferrari che hanno compiuto diversi giri rispettivamente con Ocon e la coppia veterana Bottas-Perez. In questa prima giornata sono state assenti 4 scuderie su 11: la McLaren, l’Aston Martin e la Ferrari oltre che la Williams che in Spagna non ci è proprio venuta.
Ma il momento della Ferrari è arrivato: la SF-26 scenderà in pista al Montmelò da martedì 27 gennaio alternando i due piloti Hamilton e Leclerc su quella che come già detto non sarà la versione definitiva della SF-26 ma utile a raccogliere dati da lavorare poi in sede in vista dei test in Bahrain. Vedremo una SF-26 più aggressiva di quella presentata, ma solo dopo il via libera della FIA. A Maranello si attendono infatti alcuni “chiarimenti” su diverse parti che poi saranno integrate nella “vera” SF-26.
Aston Martin di rinvio in rinvio, Willimas in sovrappeso
Il momento dell’Aston Martin non arriverà prima di giovedì. Bisognerà aspettare quindi la quarta giornata di questi shakedown test per vedere la nuova AMR26 nata dal genio di Adrian Newey. E se nelle scorse ore erano circolate voci allarmanti relative a cras test o omologazione non superate, la convinzione più realistica è che lo stesso Newey abbia preferito dare più importanza agli ultimi sviluppi aerodinamici e dare meno info possibili ai rivali prima dell’inizio della stagione, per non essere esaminato troppo da vicino. L’assemblaggio della vettura è stato ritardato.
Chi invece sembra davvero nei guai sembra la Williams. Secondo rumors la FW48 avrebbe un peso che sfora il limite consentito di ben 30 kg circa.