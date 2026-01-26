Test Barcellona, Ferrari è l'ora: day 1 ad Hadjar, Mercedes nascosta. Aston Martin aspetta e Williams a dieta

La prima giornata dei test di Barcellona di F1 si chiude nel segno della Red Bull e di Hadjar più veloce di Russell e Antonelli con la Mercedes che si è nascosta. Da martedì tocca alla Ferrari mentre Aston Martin rinvia ancora il debutto

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il ghiaccio è stato rotto. Il primo giorno dei test di Barcellona è andato in archivio nel segno, un po’ a sorpresa della Red Bull che ha fatto il miglior tempo con Isak Hadjar nuovo compagna di Verstappen. C’era la Mercedes che non ha deluso ma senza forzare mentre l’unica Ferrari che si è vista in pista è stata la power unit montata sulla Haas e sulla Cadillac. Ma per la SF-26 il tempo è arrivato, martedì toccherà alla rossa scendere in pista. Non così invece per Aston Martin che spera di accendere la nuova creatura di Newey nemmeno mercoledì ma solo giovedì. Nessuna speranza invece per Williams che in Spagna non c’è e che aspetta di dimagrire visto l’oversize non di poco.

F1 testa Barcellona, Hadjar davanti a Russell

C’era e c’è ancora grande curiosità e timore insieme per il circus che affronta la pista per la prima volta, tutti insieme appassionatamente per scoprire cosa hanno partorito le factory sulla base dei nuovi regolamenti. Isak Hadjar (Red Bull) ha fatto segnare il primo miglior tempo della stagione rispondendo colpo su colpo alla Mercedes, la mattina mettendosi dietro Antonelli, il pomeriggio chiudendo davanti a Russell che aveva preso il sedile di Kimi: 1:18.6 il tempo del francesino che sarà il nuovo compagno di Verstappen.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sorpresa della giornata è stato il terzo posto di Franco Colapinto con Alpine , equipaggiato con il nuovo motore Mercedes di Enstone. Il primo motore Ferrari – con la SF-26 ferma nel garage in attesa del martedì – è quello della Haas VF-26. Esteban Ocon è stato quello che ha girato di più al mattino con 67 tornate inanellate e ha portato a casa il quinto tempo di giornata. Per quanto riguarda l’affidabilità, ci sono state tre bandiere rosse: una per Colapinto, una per Bortoleto sulla sua Audi e una per Liam Lawson sulla RB.

Test F1, tempi day-1

Hadjar – 1’18”159 Russell – 1’18”696 Colapinto – 1’20’189 Antonelli – 1’20”700 Ocon – 1’21”301 Lawson – 1’21”513 Bottas – 1’24”651 Bortoleto – 1’25”296 Pérez – 1’25”974 Ora tocca alla Ferrari Le buone notizie però arrivano dalla Haas e dalla Cadillac entrambe motorizzate dalla nuova power unit Ferrari che hanno compiuto diversi giri rispettivamente con Ocon e la coppia veterana Bottas-Perez. In questa prima giornata sono state assenti 4 scuderie su 11: la McLaren, l’Aston Martin e la Ferrari oltre che la Williams che in Spagna non ci è proprio venuta. Ma il momento della Ferrari è arrivato: la SF-26 scenderà in pista al Montmelò da martedì 27 gennaio alternando i due piloti Hamilton e Leclerc su quella che come già detto non sarà la versione definitiva della SF-26 ma utile a raccogliere dati da lavorare poi in sede in vista dei test in Bahrain. Vedremo una SF-26 più aggressiva di quella presentata, ma solo dopo il via libera della FIA. A Maranello si attendono infatti alcuni “chiarimenti” su diverse parti che poi saranno integrate nella “vera” SF-26. Forse ti può interessare Michael Schumacher sulla sedia a rotelle, nuove rivelazioni sullo pseudocoma: "Nessuno sa se sia cosciente" Spuntano nuove clamorose rivelazioni sulle condizioni di salute di Michael Schumacher, il giornalista Jonathan McEvoy per il Daily Mail è andato a Maiorca a raccogliere nuove info, dalla sedia a rotelle al pseudocome. Come sta realmente l'ex Ferrari

Aston Martin di rinvio in rinvio, Willimas in sovrappeso

Il momento dell’Aston Martin non arriverà prima di giovedì. Bisognerà aspettare quindi la quarta giornata di questi shakedown test per vedere la nuova AMR26 nata dal genio di Adrian Newey. E se nelle scorse ore erano circolate voci allarmanti relative a cras test o omologazione non superate, la convinzione più realistica è che lo stesso Newey abbia preferito dare più importanza agli ultimi sviluppi aerodinamici e dare meno info possibili ai rivali prima dell’inizio della stagione, per non essere esaminato troppo da vicino. L’assemblaggio della vettura è stato ritardato.

Chi invece sembra davvero nei guai sembra la Williams. Secondo rumors la FW48 avrebbe un peso che sfora il limite consentito di ben 30 kg circa.