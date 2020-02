F1, test Barcellona: Ferrari ferma, individuato il problema

Terzo giorno di test della Formula 1 a Barcellona, davanti a tutti c'è la Mercedes, con il finlandese Valtteri Bottas che ha piazzato il tempo di 1.15.732 prendendo la prima posizione con le gomme da qualifica.

Dietro al secondo pilota della scuderia campione del mondo (che è stato l'unico a montare gomme hypersoft) c'è Esteban Ocon (Renault), Lance Stroll (Racing Point), Daniil Kvyat (Alpha Tauri), e Max Verstappen (Red Bull), che ha svolto più giri di tutti (86).

Mattinata da dimenticare per la Ferrari: a poco più di un'ora dall'inizio delle prove, la SF1000 di Sebastian Vettel si è fermata in pista, nelle vicinanza della curva 10, e il pilota tedesco ha dovuto abbandonare la vettura, portata via con la gru.

Sul profilo Twitter ufficiale la scuderia di Maranello fa sapere che la macchina "si è fermata a causa di un problema al motore che analizzeremo a Maranello: ora stiamo montando un nuovo motore, quindi torneremo in pista nel pomeriggio".

I tempi del mattino:

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:15.732

2 Esteban Ocon Renault 1:17.749

3 Lance Stroll Racing Point 1:18.155

4 Daniil Kvyat Alpha Tauri 1:18.165

5 Max Verstappen Red Bull 1:18.266

6 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:18.335

7 Carlos Sainz McLaren 1:18.387

8 Romain Grosjean Haas 1:18.496

9 Sebastian Vettel Ferrari 1:18.508

10 Nicholas Latifi Williams 1:18.537

SPORTAL.IT | 21-02-2020 13:24