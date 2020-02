F1, test Barcellona: la novità della Mercedes spiazza tutti

Una novità sorprendente introdotta dalla Mercedes durante i test di Formula 1 di Barcellona sta facendo discutere il circus. Nella seduta mattutina, le telecamera interna alla W11 di Lewis Hamilton ha svelato che il volante della monoposto guidata dal pilota britannico si è mosso in modo evidente sia in fase di accelerazione che in frenata.

Il volante della Mercedes: il caso

In particolare lo sterzo va indietro quando il pilota accelera, e al contrario avanza di qualche centimetro durante le frenate in prossimità delle curve. Nei box iniziano a circolare le prime ipotesi, la più gettonata è che il movimento permetta di aprire e chiudere la convergenza delle gomme.

Modulando l’inclinazione dei pneumatici si va a modificare la superficie di appoggio della gomma, con notevoli vantaggio in ingresso di curva, mentre viceversa in accelerazione il manubrio torna posizione originaria, chiudendo la convergenza.

Ipotesi doppio ingranaggio

Un’altra ipotesi, riporta F1ingenerale.com, può essere invece quella di un passaggio da un ingranaggio all’altro in base alla tipologia di curva che il pilota inglese si appresta ad affrontare. Un volante a doppio ingranaggio che garantirebbe anche in questo caso notevoli vantaggi in fase di inserimento in curva.

La posizione della Fia

Gli addetti ai lavori stanno dibattendo anche sulla irregolarità o meno di questo speciale volante introdotto da Mercedes. Secondo Sky durante i collaudi la novità è legale, mentre l’illegalità si concretizzerebbe in gara.

La Fia nel corso della mattinata ha fatto sapere che il volante è regolare, ma che sta verificando se ci siano garanzie per la sicurezza dei piloti.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 12:16