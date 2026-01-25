Barcellona, si va in pista: tutto sui primi test. Ferrari da martedì, risolto il rebus: Michel-Grosjean per Hamilton

La F1 scende finalmente in pista per la prima volta con le nuove monoposto a Barcellona da lunedì a venerdì per i test. La Ferrari SF-26 girerà da martedì mentre su va verso la nomina di un ex McLaren come ingegnere di pista di Hamilton

Ci siamo. La frase è un po’ refrain di questo periodo in F1. Ma le attese sono tante. E dopo la presentazione della Ferrari ce n’è un’altra all’orizzonte, segnata con un circoletto rosso sul calendario di questo gennaio. Da lunedì 26 e per tutta la settimana ci saranno sulla pista Montmelò di Barcellona i primissimi test della monoposto 2026 nate con i nuovi regolamenti. Non tutti scenderanno in pista dal primo giorno, il Cavallino Rampante, ma non solo inizierà martedì e ci sarà pure chi, la Williams li salterà a piè pari perchè impreparata.

Intanto a Maranello sembra andare verso la risoluzione il rebus riguardo il nuovo ingegnere di pista di Lewis Hamilton dopo il “ridimensionamento” di Riccardo Adami. Il nome buono pare essere quello dell’ex McLaren Cedric Michel-Grosjean.

Arriva dalla McLaren il dopo Adami per Hamilton

Un travaglio ancora lungo. Almeno fino alla nomina ufficiale. Eppure si intravede la luce in casa Ferrari sul fronte del nuovo ingegnere di pista di Lewis Hamilton. Secondo le ultime voci rimbalzate da Autoracer la scelta dovrebbe essere ricaduta sul francese Cedric Michel-Grosjean. Fino a poco tempo fa, dopo un periodo di otto anni, ricopriva il Lead Trackside Performance Engineer della McLaren e vanta esperienza in pista (2018-22) oltre a un ruolo chiave nella gestione di dati/prestazioni presso Oscar Piastri dal 2023.

Così come è stato per la separazione da Riccardo Adami, in questa scelta ci sarebbe tanto di Hamilton che la Ferrari ha deciso di assecondare al fine di essere messo nelle condizioni migliori per ritrovare lo spunto dei giorni migliori. Prima di potersi mettere le cuffie collegate alla radio di Lewis bisognerà aspettare la fine del periodo di gardening, fino ad allora sarà Carlo Santi – ex ingegnere di pista di Kimi Raikkonen a occuparsi dell’inglese nei test a cominciare da Barcellona.

Test di Barcellona: si parte, chi ci sarà. Ferrari dal 27

Altra attesa finita. Scocca l’ora dei test di Barcellona. Curiosità e timore insieme per il circus che affronta la pista per la prima volta, tutti insieme appassionatamente per scoprire cosa hanno partorito le factory sulla base dei nuovi regolamenti.

La Ferrari SF-26 scenderà in pista al Montmelò solo dal 27 gennaio, saltando quindi il primo giorno di prove. Alternando ovviamente i due piloti su quella che come già detto non sarà la versione definitiva della SF-26 ma utile a raccogliere dati da lavorare poi in sede in vista dei test in Bahrain. Il team principal Fred Vasseur ha detto a riguardo: “Decideremo poi in quali giorni testare, ma saremo in pista anche giovedì. Con questi nuovi regolamenti, tutto sarà incentrato sul miglioramento, l’apprendimento e lo sviluppo”.

Niente Williams, la McLaren inizia mercoledì

Ma la rossa non sarà l’unica a marcare visita nella giornata inaugurale dei test. McLaren, campione Costruttori e Piloti in carica, salterà la sessione di lunedì per motivi strategici, così come quella di martedì. La MCL40 vedrà la pista solo mercoledì: “Questo è sempre stato il Piano A – ha dichiarato Andrea Stella – Ci sono così tanti cambiamenti che non dobbiamo necessariamente essere i primi a scendere in pista. Volevamo dedicare più tempo possibile allo sviluppo, perché ogni giorno di sviluppo, ogni giorno di progettazione, portava un po’ di prestazioni”.

Mercedes già lodata per il suo la Williams che non parteciperà ai test di Barcellona a causa di ritardi nella costruzione della FW48 . Idem farà Aston Martin su cui c’è grande curiosità per vedere all’opera la prima monoposto “verde” partorita dal genio di Adrian Newey. Grande attesa ovviamente anche per lagià lodata per il suo ingegnoso quanto discusso rapporto di compressione , e poi le novità assolute di Cadillac e Audi. Chi invece proprio non ci sarà è

Dove vedere i test di Barcellona: perchè a porte chiuse

I test di svolgeranno da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio sulla pista di Barcellona al Montmelò. I team potranno scendere in pista in tre giorni su cinque a loro discrezione. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 09:00 alle 17:00 con opzione delle 18:00 a seconda del meteo e della luce solare.

Questi primi test non saranno visibili in tv e in streaming da nessuna parte. E per di più saranno completamente a porte chiuse. Non ci sarà nessun servizio di live timing da parte della FIA e sarà discrezione delle scuderie dare notizia a fine di ogni giornata di cosa è successo in pista.

Insomma si tratta di test al buio, all’esterno, con il solo obiettivo per gli ingegneri di verificare e confrontare dati sulle nuove monoposto e per i piloti di prendere condifenza con i nuovi sistemi di guida, le ali mobili e la gesrione del motore.

Calendario dei test F1 2026