La FIA non consentirà ai piloti che cambieranno scuderia nel 2021, su tutti Carlos Sainz (da McLaren a Ferrari), Sebastian Vettel (da Ferrari ad Aston Martin, che sarà ex Racing Point) e Daniel Ricciardo (da Renault a McLaren), di effettuare i test di fine stagione di Formula 1 ad Abu Dhabi.

Ci sarà invece una deroga speciale per Fernando Alonso, che non ha gareggiato nelle ultime due stagioni e che approderà al team Alpine, ex Renault.

OMNISPORT | 10-12-2020 14:46