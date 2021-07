F1, Toto Wolff alza i toni: "Red Bull isterica"

Il boss della Mercedes Toto Wolff condanna gli attacchi contro Lewis Hamilton da parte di Max Verstappen e della Red Bull: “Ritengo che i commenti che sono stati rilasciati in seguito all’incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton siano stati dettati dall’emozione e hanno leso un sette volte iridato come Lewis Hamilton scatenando anche maree di reazioni piuttosto nette polarizzando l’opinione pubblica”.

“Una deriva che noi, che abbiamo una responsabilità in quanto protagonisti di questo sport, dobbiamo arginare – sono le parole a F1 Tv -. Parole come ‘manovra amatoriale’ non dovrebbero essere pronunciate. Ad ogni modo chiunque può scegliere una metodologia precisa per comunicare. Se la Red Bull vuole farlo in maniera isterica è libera di farlo. Da parte nostra, però, faremo sempre attenzione che ciò che viene detto sia aderente alla realtà”.

