F1, Toto Wolff salta un Gp dopo 6 anni

Il boss della Mercedes Toto Wolff non sarà presente nei box delle Frecce d'Argento in Brasile per il penultimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1. Ad annunciarlo lo stesso dirigente che non specifica il motivo: "Il Brasile sarà la prima gara dal 2013 alla quale non sarò presente. Con entrambi i mondiali vinti, rimarrò in Europa per occuparmi di altre questioni importanti".

"Non c'è alcun sentimento di appagamento. Tutti sono decisi sul migliorare sempre. Abbiamo due gare ancora prima della fine del campionato e vogliamo chiudere davanti. Il Brasile evoca bei ricordi, come l'anno scorso, quando ci laureammo campioni costruttori. Dalla ripresa dopo l'estate non siamo più i migliori in qualifica, ma ad Austin siamo tornati in pole, quindi lotteremo per stare davanti già al sabato".

SPORTAL.IT | 11-11-2019 17:19