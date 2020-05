F1, ultima chance per Vettel: la mossa della Ferrari

La Ferrari ha avanzato una nuova proposta a Sebastian Vettel per il rinnovo di contratto in scadenza a fine 2020. Il quattro volte campione del mondo aveva rifiutato una precedente offerta di prolungamento perché ritenuta troppo bassa e di durata annuale: secondo F1-Insider.com il team principal Mattia Binotto avrebbe ora lanciato una nuova proposta al pilota, che dovrà decidere nei prossimi giorni.

Il pilota tedesco si sarebbe visto offrire un contratto pluriennale, quindi per almeno due stagioni con possibili opzioni per un ulteriore eventuale prolungamento a un terzo anno. In caso di risposta affermativa da parte di Vettel, la Ferrari blinderebbe i suoi piloti fino alla fine del 2022, considerato il rinnovo invernale di Charles Leclerc.

La netta riduzione dell'ingaggio del pilota tedesco (dai 40 milioni di euro attuali a circa 12) sarebbe però confermata. Una decisione legata anche all'emergenza Coronavirus che costringe i club a tagliare i costi. Maranello si attende una risposta entro i prossimi giorni: in caso di rifiuto, le prime due opzioni per la sostituzione del tedesco sono Daniel Ricciardo e Carlos Sainz.

Vettel ha incassato le critiche di Ecclestone, che in una recente intervista si è così espresso sul tedesco: "Si sta ripetendo una dinamica già vista in passato. All’improvviso dal nulla spunta un ragazzino che dimostra di saper andare forte e tutto a un tratto l’intero universo Ferrari è innamorato di lui. Sono in confidenza con Sebastian, ma non al punto da poter parlare di certi argomenti. Credo, però, che soffra il fatto di essere stato oscurato da Leclerc".

"Continuo a pensare quant’era felice in Red Bull, in un team che lo adorava. Non avrebbe dovuto lasciare la Red Bull. Ma capisco che la maggior parte dei piloti vogliano guidare per la Ferrari".

SPORTAL.IT | 05-05-2020 13:32