F1, un video di Vettel scatena la polemica nel circus

Un video di Sebastian Vettel finito su Twitter sta facendo scalpore in rete e creando alcuni attriti nel circus della Formula 1. Nelle immagini “rubate” il pilota della Ferrari, che sta parlando sul palco in occasione della tradizionale cena della scuderia di Maranello, fa riferimento al Gran Premio del Canada in questi termini: “In Canada qualcuno ha rubato la nostra vittoria”, sono le parole pronunciate con il sorriso dal tedesco e accolte con un applauso sentito dalla platea.

Vettel si riferiva alla penalità di 5 secondi inflitta nei suoi confronti in occasione della gara di Montreal, quando una sua manovra per tenersi davanti a Lewis Hamilton fu giudicata pericolosa. La sanzione lo retrocesse al secondo posto, proprio alle spalle dell’anglocaraibico che, dopo aver tagliato il traguardo come secondo, si vide poi aggiudicare la corsa.

All’evento era presente anche Charles Leclerc che ha chiesto come regalo di Natale il titolo iridato 2020. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La rosea ha riferito anche le parole del presidente John Elkann: “Nell’azienda è rimasto intatto lo spirito del fondatore. Qui sta il nostro segreto: la fiducia che insieme possiamo fare grandi cose”.

Sul palco presente anche il vice presidente Piero Ferrari, l’amministratore delegato Louis Camilleri e il capo della Gestione sportiva, Mattia Binotto, che per il 2020 ha ammesso che “ad Abu Dhabi abbiamo visto che la nostra non è la macchina migliore, i favoriti sono quelli che hanno vinto gli ultimi sei campionati del mondo. Il nuovo telaio è pronto e ora stiamo superando i crash test e l’omologazione. Abbiamo ancora qualche sessione nella galleria del vento e poi avremo il pacchetto che vogliamo rilasciare per il test di Barcellona”.

SPORTAL.IT | 19-12-2019 13:12