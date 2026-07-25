F1 Ungheria: Hamilton penalizzato, è ufficiale. Vasseur scagiona Lewis, la Ferrari si consola con Leclerc in prima fila

Imprevisto per la Ferrari nelle qualifiche del GP di Ungheria: Hamilton ostacola Piastri ed è penalizzato per la gara di domani. Cosa è successo e la spiegazione di Vasseur, mentre Leclerc scala in prima fila

La Ferrari non si è ripetuta nel sabato delle qualifiche del GP d’Ungheria, e neanche Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la prima fila. Sul circuito dell’Hungaroring è la McLaren di Lando Norris a conquistare il primo posto in griglia per la gara di domani, sebbene Maranello abbia piazzato inizialmente al secondo e terzo posto rispettivamente Lewis Hamilton e Charles Leclerc, mentre Mercedes si presentava al quarto con Antonelli. Ma un comportamento di gara di Hamilton ha poi determinato il cambiamento della griglia: il britannico è stato infatti sanzionato dai commissari di gara, e domani partirà dalla terza fila, esattamente dal quinto posto. Leclerc invece scala in avanti di una posizione e conquista la prima fila accanto a Norris.

Cosa è successo nelle qualifiche e la difesa di Hamilton

Galeotto fu l’impeding ai danni di Oscar Piastri in curva-1 nel corso del Q3, in cui il britannico ha effettivamente ostacolato con la propria monoposto la McLaren dell’australiano, in arrivo dal rettilineo verso la staccata. Hamilton, prima della convocazione dai commissari, si era difeso sostenendo di non essersi accorto dell’arrivo del pilota rivale, e che ha avuto l’avviso dal box una volta che Piastri era ormai prossimo al punto di corda della curva. Non c’era intenzionalità nel suo gesto, insomma, convinto com’era che tutti avessero completato il loro giro e alle sue spalle stesse arrivando Leclerc.

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Vasseur e il bilancio della prima metà di stagione 2026

Una versione confermata anche dal team principal Frédéric Vasseur, che a Sky Sport ha ammesso come Hamilton fosse stato avvisato “troppo tardi” e “non poteva più fare nulla: c’era la bandiera gialla, ma a lui non è arrivato il segnale”. Tuttavia per domani la strategia non cambia: “Saremo comunque secondo e quinto, anziché secondo e terzo. Charles avanzerebbe di una posizione, per cui non cambia molto per noi”.

C’è comunque delusione dopo queste qualifiche perché “il nostro passo è buono, e lo abbiamo sin dall’inizio del weekend”. Infine Vasseur ha fatto un bilancio di metà stagione prima della sosta estiva: “Non male, ma potevamo fare di più. Però anche l’anno scorso sino a Spa avevamo fatto fatica, ma dopo abbiamo ottenuto più punti rispetto alla Mercedes. Per la seconda parte della stagione continueremo a sviluppare la vettura e ad evitare gli errori, perché tutto è ancora possibile”.

Leclerc: “Sapevo di non poter lottare per la pole”

Riguardo Leclerc, subito dopo le qualifiche ha sentenziato ai media di aver compreso nella Q1 che non avrebbe potuto lottare per la pole position, a causa di un feeling con la SF-26 che oggi non è stato “dei migliori”. Il monegasco ha asserito che dovrà analizzare i dati in merito all’utilizzo delle gomme soft nuove nella Q2 e alle prestazioni in curva-1 e curva-12, cercando di approfondire tutto e capire per quale motivo le sensazioni oggi non sono state positive.

Detto ciò, per Leclerc ci sono aspetti che lo consolano: “Abbiamo avuto un passo gara molto buono, ma rispetto a ieri molti dei nostri rivali hanno fatto parecchi passi avanti. E domani mi aspetto una battaglia serrata in pista”. Il monegasco ha spiegato di voler “fare bene” in gara, nonostante non abbia mai ottenuto un podio in Ungheria (su una pista dove i sorpassi sono difficili, perciò partire dalla prima fila in questo caso aiuta). Ma Leclerc non guarda solo al podio sulla pista magiara: “Dobbiamo guardare avanti, perché gli altri hanno fatto dei notevoli progressi e dobbiamo stare molto attenti”.