F1, Vandoorne finalmente sulla Mercedes: "Un privilegio"

Stoffel Vandoorne, terzo pilota Mercedes, è reduce dalla delusione di non aver corso il Gran Premio di Sakhir in sostituzione di Lewis Hamilton. In quella occasione fu infatti George Russell a salire sulla monoposto del campione del mondo, ma ai test di Abu Dhabi il belga ha finalmente avuto l’occasione di presentarsi in pista.

“Mi sono divertito, e sono riuscito a completare moltissimi giri. Al mattino sono anche stato il più veloce, e voglio ringraziare il team per questa opportunità. Poter guidare una macchina che ha vinto il mondiale di Formula 1 non succede spesso. Si tratta di un vero e proprio privilegio”, è stato il suo commento.

OMNISPORT | 15-12-2020 21:26