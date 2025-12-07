Virgilio Sport
Carlo Vanzini, lacrime in studio a Sky: "Dai capitano". Camicioli e Piria commossi, l'omaggio di Genè

Commozione ed emozione in diretta al termine del collegamento con l'ultimo GP della stagione: il conduttore ha ringraziato il telecronista, che lotta contro un tumore al pancreas.

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Col successo di Lando Norris nel Mondiale piloti, cala il sipario sulla stagione 2025 della F1. L’appuntamento è per il 2026, quando le varie scuderie proveranno a detronizzare il nuovo campione del mondo. Ci sarà spazio per i propositi di rivincita di Verstappen, per la voglia di rivalsa della Ferrari, per le sfide lanciate dalla sempre più ambiziosa Aston Martin, dalla Mercedes e dalla stessa Alpine di Briatore. Tutti si augurano, nel frattempo, di poter riascoltare la voce dalla cabina di commento di Carlo Vanzini. Momenti di forte emozione durante la chiusura del collegamento con Abu Dhabi per tutto lo studio Sky.

Carlo Vanzini e il tumore al pancreas: le parole di Marc Gené

Per i pochi che se lo fossero perso, alcuni giorni fa il telecronista ha annunciato di avere un tumore al pancreas, per il quale si sottoporrà a un intervento chirurgico nel mese di gennaio. Un argomento talmente personale e delicato da non essere affrontato nel corso della diretta dell’ultimo GP della stagione, se non attraverso i commenti degli altri compagni di viaggio. Da parte di Marc Gené, ad esempio, è arrivata una bellissima manifestazione d’affetto: “Nel nostro team abbiamo un campione che è Carlo. Grazie perché sei stato un leader e ovviamente ti aspetto l’anno prossimo qui con me in telecronaca, già dall’Australia. Ti vogliamo tutti tanto, tanto bene“.

Davide Camicioli e Vicky Piria in lacrime, Ivan Capelli applaude

Anche quando la parola è passata allo studio, l’emozione ha preso il sopravvento. Davide Camicioli, legatissimo a Vanzini, non è riuscito a trattenere le lacrime, “contagiando” nella commozione Vicky Piria, che era seduta accanto a lui. “Ragazzi siamo ai saluti, ci vediamo nel 2026 e soprattutto grazie Carlo, grazie. Voglio che continui a massacrarmi come hai fatto per tutta la stagione, mi hai dato la forza di superare momenti difficili, sei un amico, sei il capo e sei un insegnante davvero straordinario. Perdonami Carlo, so che non ti piacciono ‘ste robe ma…“, il messaggio di Camicioli. “Non erano questi i patti, sei licenziato!“, la risposta scherzosa ma emozionata di Vanzini. “Dai capitano”, l’applauso lanciato da Ivan Capelli.

“Forza Carlo”: adesso il pubblico dei social è tutto per Vanzini

Insieme allo studio Sky, in tanti hanno mostrato affetto e vicinanza a Vanzini sui social network in un momento tanto difficile e delicato. Su X, per tutta la durata del Gran Premio di Abu Dhabi e anche dopo, ha fatto capolino l’hashtag “#Forza Carlo” tra i trend più gettonati di giornata. Davvero numerosi gli attestati di incoraggiamento, magari anche da chi – qualche mese prima – aveva tuonato contro il telecronista. La testimonianza di Vanzini e la sua vicenda umana hanno scosso le coscienze di molti, che ora seguono con grande trasporto la lotta del giornalista contro la malattia.

