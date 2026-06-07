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Come sta Vasseur, sarà al muretto Ferrari: Hamilton e Verstappen provocano Antonelli, lo start sarà fondamentale

Buone notizie per la Ferrari. A poche ore dall'importante Gran Premio di Monaco (ore 15:00, la scuderia del cavallino rampante riabbraccia il suo team principal, Fred Vasseur. Intanto Lewis e Max scherzano con Kimi sulla partenza: "Aspetta"

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Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Una freccia d’argento quanto mai avvelenata per gli avversari ha messo in riga ben 11 titoli mondiali. Kimi Antonelli partirà a breve in pole position nel Gran Premio di Monaco. Dove ci sarà Fred Vasseur, questa la prima buona notizia per la Ferrari.

Intanto Andrea ha riscritto per l’ennesima volta il libro dei record della F1 di precocità con un giro eccezionale. Ed ora si trova di fronte alla partenza forse più importante della sua giovane carriera. Tenere dietro alla prima curva Verstappen ed Hamilton non sarà facile ma su questa pista si può fare. Basta non seguire i consigli che col sorriso sulle labbra gli hanno dato Lewis e Max: “Aspetta…”

Antonelli, ennesima magia, ennesimo record

Una freccia d’argento ma dal cuore tricolore. Andrea Kimi Antonelli ha fatto sue la pole position a Monaco iscrivendosi ancora una volta nel libro dei record. Un giro magico che vale un’altra pole position per il talentino di 19 anni made in Italy aspirante principe di Monaco. Si è messo alle sue spalle qualcosa come 11 titoli mondiali, Max Verstappen di appena 43 millesimi e Lewis Hamilton terzo con la Ferrari. Così come il padrone di casa Charles Leclerc con l’altra rossa, non parliamo poi della bastonata data al compagno Russell.

Siparietto Verstappen-Hamilton con Antonelli

Quarta pole in carriera ma non una pole normale, altro record per Kimi, più giovane a farla a Monaco con 19 anni 9 mesi 13 giorni battendo Leclerc, che l’aveva fatta a 23 anni 7 mesi e 7 giorni, nel 2021. Finora il tallone d’Achille di Antonelli è stata la partenza anche se in Canada è scattato bene forse per la prima volta in stagione. A Montecarlo sarà fondamentale partire e tenere dietro Max e Lewis per poi gestire e vincere un’altra gara, sarebbe la quinta consecutiva.

Intanto Max Verstappen e Lewis Hamilton supportato dalla presenza di Kim Kardashian hanno dato consigli a Kimi Antonelli per la partenza, scatenando le risate durante la conferenza ufficiale post qualifiche a confermare ancora una volta quanto il talento bolognese sia ben voluto proprio dai due grandi campioni. Non una cosa scontata.

  • Verstappen: “Quando si spengono i semafori, aspetta un secondo”.
  • Hamilton: “Quando si spengono i semafori, aspetta due secondi”.
  • Antonelli se la ride con gli altri due!

Ferrari, Vasseur esce dall’ospedale: al Gp ci sarà

Buone notizie per la Ferrari. A poche ore dall’importante Gran Premio di Monaco (ore 15:00, la scuderia del cavallino rampante riabbraccia il suo team principal, Fred Vasseur. Assente sabato a causa di un ricovero ospedaliero dopo la sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, è rimasto sotto osservazione per 24 ore circa. Al suo posto, molte delle responsabilità della Ferrari sono state assunte dall’ex pilota e ora team manager Jerome D’Ambrosio. Ma ora Vasseur torna sul muretto dei box nel giorno della gara.

La griglia di partenza del Gp di Monaco

1ª fila 1. Kimi Antonelli 1:12.051
Mercedes
2. Max Verstappen 1:12.094
Red Bull
2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:12.279
Ferrari
4. Charles Leclerc 1:12.351
Ferrari
3ª fila 5. Isack Hadjar 1:12.434
Red Bull
6. George Russell 1:12.445
Mercedes
4ª fila 7. Oscar Piastri 1:12.624
McLaren
8. Lando Norris 1:12.765
McLaren
5ª fila 9. Pierre Gasly 1:13.226
Alpine
10. Liam Lawson 1:12.412
Racing Bulls
6ª fila 11. Alexander Albon 1:13.787
Williams
12. Carlos Sainz 1:13.815
Williams
7ª fila 13. Nico Hülkenberg 1:13.902
Audi
14. Franco Colapinto 1:13.995
Alpine
8ª fila 15. Arvid Lindblad 1:14.248
Racing Bulls
16. Gabriel Bortoleto s.t.
Audi
9ª fila 17. Esteban Ocon 1:14.722
Haas
18. Sergio Perez 1:14.747
Cadillac
10ª fila 19. Oliver Bearman 1:14.814
20. Valtteri Bottas 1:15.283
Cadillac
11ª fila 21. Fernando Alonso 1:15.349
Aston Martin
22. Lance Stroll 1:16.061
Aston Martin

Come sta Vasseur, sarà al muretto Ferrari: Hamilton e Verstappen provocano Antonelli, lo start sarà fondamentale Hamilton, che nude look a Monaco prima di salire sulla Ferrari, Lewis eccentrico e glamour Getty

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