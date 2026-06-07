Buone notizie per la Ferrari. A poche ore dall'importante Gran Premio di Monaco (ore 15:00, la scuderia del cavallino rampante riabbraccia il suo team principal, Fred Vasseur. Intanto Lewis e Max scherzano con Kimi sulla partenza: "Aspetta"

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Una freccia d’argento quanto mai avvelenata per gli avversari ha messo in riga ben 11 titoli mondiali. Kimi Antonelli partirà a breve in pole position nel Gran Premio di Monaco. Dove ci sarà Fred Vasseur, questa la prima buona notizia per la Ferrari.

Intanto Andrea ha riscritto per l’ennesima volta il libro dei record della F1 di precocità con un giro eccezionale. Ed ora si trova di fronte alla partenza forse più importante della sua giovane carriera. Tenere dietro alla prima curva Verstappen ed Hamilton non sarà facile ma su questa pista si può fare. Basta non seguire i consigli che col sorriso sulle labbra gli hanno dato Lewis e Max: “Aspetta…”

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Antonelli, ennesima magia, ennesimo record

Una freccia d’argento ma dal cuore tricolore. Andrea Kimi Antonelli ha fatto sue la pole position a Monaco iscrivendosi ancora una volta nel libro dei record. Un giro magico che vale un’altra pole position per il talentino di 19 anni made in Italy aspirante principe di Monaco. Si è messo alle sue spalle qualcosa come 11 titoli mondiali, Max Verstappen di appena 43 millesimi e Lewis Hamilton terzo con la Ferrari. Così come il padrone di casa Charles Leclerc con l’altra rossa, non parliamo poi della bastonata data al compagno Russell.

Siparietto Verstappen-Hamilton con Antonelli

Quarta pole in carriera ma non una pole normale, altro record per Kimi, più giovane a farla a Monaco con 19 anni 9 mesi 13 giorni battendo Leclerc, che l’aveva fatta a 23 anni 7 mesi e 7 giorni, nel 2021. Finora il tallone d’Achille di Antonelli è stata la partenza anche se in Canada è scattato bene forse per la prima volta in stagione. A Montecarlo sarà fondamentale partire e tenere dietro Max e Lewis per poi gestire e vincere un’altra gara, sarebbe la quinta consecutiva.

Intanto Max Verstappen e Lewis Hamilton supportato dalla presenza di Kim Kardashian hanno dato consigli a Kimi Antonelli per la partenza, scatenando le risate durante la conferenza ufficiale post qualifiche a confermare ancora una volta quanto il talento bolognese sia ben voluto proprio dai due grandi campioni. Non una cosa scontata.

Verstappen : “Quando si spengono i semafori, aspetta un secondo”.

: “Quando si spengono i semafori, aspetta un secondo”. Hamilton : “Quando si spengono i semafori, aspetta due secondi”.

: “Quando si spengono i semafori, aspetta due secondi”. Antonelli se la ride con gli altri due!

Ferrari, Vasseur esce dall’ospedale: al Gp ci sarà

Buone notizie per la Ferrari. A poche ore dall’importante Gran Premio di Monaco (ore 15:00, la scuderia del cavallino rampante riabbraccia il suo team principal, Fred Vasseur. Assente sabato a causa di un ricovero ospedaliero dopo la sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, è rimasto sotto osservazione per 24 ore circa. Al suo posto, molte delle responsabilità della Ferrari sono state assunte dall’ex pilota e ora team manager Jerome D’Ambrosio. Ma ora Vasseur torna sul muretto dei box nel giorno della gara.

La griglia di partenza del Gp di Monaco