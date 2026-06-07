Una freccia d’argento quanto mai avvelenata per gli avversari ha messo in riga ben 11 titoli mondiali. Kimi Antonelli partirà a breve in pole position nel Gran Premio di Monaco. Dove ci sarà Fred Vasseur, questa la prima buona notizia per la Ferrari.
Intanto Andrea ha riscritto per l’ennesima volta il libro dei record della F1 di precocità con un giro eccezionale. Ed ora si trova di fronte alla partenza forse più importante della sua giovane carriera. Tenere dietro alla prima curva Verstappen ed Hamilton non sarà facile ma su questa pista si può fare. Basta non seguire i consigli che col sorriso sulle labbra gli hanno dato Lewis e Max: “Aspetta…”
- Antonelli, ennesima magia, ennesimo record
- Siparietto Verstappen-Hamilton con Antonelli
- Ferrari, Vasseur esce dall'ospedale: al Gp ci sarà
- La griglia di partenza del Gp di Monaco
Antonelli, ennesima magia, ennesimo record
Una freccia d’argento ma dal cuore tricolore. Andrea Kimi Antonelli ha fatto sue la pole position a Monaco iscrivendosi ancora una volta nel libro dei record. Un giro magico che vale un’altra pole position per il talentino di 19 anni made in Italy aspirante principe di Monaco. Si è messo alle sue spalle qualcosa come 11 titoli mondiali, Max Verstappen di appena 43 millesimi e Lewis Hamilton terzo con la Ferrari. Così come il padrone di casa Charles Leclerc con l’altra rossa, non parliamo poi della bastonata data al compagno Russell.
Siparietto Verstappen-Hamilton con Antonelli
Quarta pole in carriera ma non una pole normale, altro record per Kimi, più giovane a farla a Monaco con 19 anni 9 mesi 13 giorni battendo Leclerc, che l’aveva fatta a 23 anni 7 mesi e 7 giorni, nel 2021. Finora il tallone d’Achille di Antonelli è stata la partenza anche se in Canada è scattato bene forse per la prima volta in stagione. A Montecarlo sarà fondamentale partire e tenere dietro Max e Lewis per poi gestire e vincere un’altra gara, sarebbe la quinta consecutiva.
Intanto Max Verstappen e Lewis Hamilton supportato dalla presenza di Kim Kardashian hanno dato consigli a Kimi Antonelli per la partenza, scatenando le risate durante la conferenza ufficiale post qualifiche a confermare ancora una volta quanto il talento bolognese sia ben voluto proprio dai due grandi campioni. Non una cosa scontata.
- Verstappen: “Quando si spengono i semafori, aspetta un secondo”.
- Hamilton: “Quando si spengono i semafori, aspetta due secondi”.
- Antonelli se la ride con gli altri due!
Ferrari, Vasseur esce dall’ospedale: al Gp ci sarà
Buone notizie per la Ferrari. A poche ore dall’importante Gran Premio di Monaco (ore 15:00, la scuderia del cavallino rampante riabbraccia il suo team principal, Fred Vasseur. Assente sabato a causa di un ricovero ospedaliero dopo la sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, è rimasto sotto osservazione per 24 ore circa. Al suo posto, molte delle responsabilità della Ferrari sono state assunte dall’ex pilota e ora team manager Jerome D’Ambrosio. Ma ora Vasseur torna sul muretto dei box nel giorno della gara.
La griglia di partenza del Gp di Monaco
|1ª fila
|1. Kimi Antonelli 1:12.051
Mercedes
|2. Max Verstappen 1:12.094
Red Bull
|2ª fila
|3. Lewis Hamilton 1:12.279
Ferrari
|4. Charles Leclerc 1:12.351
Ferrari
|3ª fila
|5. Isack Hadjar 1:12.434
Red Bull
|6. George Russell 1:12.445
Mercedes
|4ª fila
|7. Oscar Piastri 1:12.624
McLaren
|8. Lando Norris 1:12.765
McLaren
|5ª fila
|9. Pierre Gasly 1:13.226
Alpine
|10. Liam Lawson 1:12.412
Racing Bulls
|6ª fila
|11. Alexander Albon 1:13.787
Williams
|12. Carlos Sainz 1:13.815
Williams
|7ª fila
|13. Nico Hülkenberg 1:13.902
Audi
|14. Franco Colapinto 1:13.995
Alpine
|8ª fila
|15. Arvid Lindblad 1:14.248
Racing Bulls
|16. Gabriel Bortoleto s.t.
Audi
|9ª fila
|17. Esteban Ocon 1:14.722
Haas
|18. Sergio Perez 1:14.747
Cadillac
|10ª fila
|19. Oliver Bearman 1:14.814
|20. Valtteri Bottas 1:15.283
Cadillac
|11ª fila
|21. Fernando Alonso 1:15.349
Aston Martin
|22. Lance Stroll 1:16.061
Aston Martin