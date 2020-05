F1, Ferrari: Verstappen dà un indizio per il dopo Vettel

Cosa penserà Lewis Hamilton del divorzio tra Sebastian Vettel e la Ferrari, già annunciato con ampio anticipo quando deve ancora iniziare la tormentata stagione 2020? Il dominatore di cinque degli ultimi sei Mondiali non si è ancora espresso in merito alla notizia che riguarda il suo rivale storico e che è arrivata come un fulmine, seppur non del tutto inaspettata, nel Circus che sta lentamente provando ad organizzarsi in vista del via dell’annata, previsto per luglio.

Chi ha invece preso posizione e lo ha fatto anche in maniera molto chiara è stato l’altro grande atteso protagonista del prossimo Mondiale, Max Verstappen, chiamato, insieme all’altro ragazzo terribile Charles Leclerc, a provare a dare filo da torcere ad Hamilton.

Il pilota olandese della Red Bull si è di fatto chiamato fuori dalla corsa al dopo-Vettel, giurando amore alla scuderia di Milton Keynes: “Il dopo Vettel alla Ferrari? Immagino che presto sapremo chi lo sostituirà ma posso già dirti che non sarò io. Sono alla Red Bull. Ho visto circolare voci su una possibile partenza per la Ferrari, ma non ci andrò. Un altro pilota avrà l’opportunità di guidare per questo grande team, sono sicuro che prenderanno la decisione giusta”.

Un Verstappen quindi deciso, ma anche insolitamente diplomatico e prudente (almeno rispetto all’esuberanza che gli si riconosce in pista…) nel divincolarsi dal gioco dei pronostici su chi sarà il collega scelto dalla Ferrari per affiancare Leclerc.

Stuzzicato a riguardo, però, alla fine il figlio d’arte un’indicazione del caso l’ha data, escludendo a proprio parere dalla lista dei papabili l’ex compagno alla Red Bull Daniel Ricciardo e di fatto così promuovendo l’ipotesi dell’approdo a Maranello di Carlos Sainz: “Se al posto di Vettel arriverà uno con un cognome italiano o spagnolo? Non credo che sarà un nome italiano… Ma è solo una mia supposizione”.

SPORTAL.IT | 13-05-2020 21:00