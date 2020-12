F1, Verstappen domina ad Abu Dhabi. Finale amaro per Vettel

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale 2020 di Formula 1. A Yas Marina monologo del pilota olandese della Red Bull, che ha chiuso davanti alle due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, da tempo campione del mondo. Quarto Alex Albon.

Finale amaro per Sebastian Vettel sulla Ferrari. Il tedesco, doppiato, ha terminato al quattordicesimo posto la sua esperienza sulla rossa di Maranello. Non ha brillato neanche Charles Leclerc, tredicesimo: per il Cavallino una stagione da dimenticare il prima possibile.

LA GARA

Al via Verstappen mantiene la testa della corsa, seguito dalle due Mercedes di Bottas e Hamilton. Partenza ancora una volta imprecisa da parte di Leclerc, che va lungo nel tentativo di attaccare Ricciardo e viene superato dal compagno di scuderia Vettel, dodicesimo.

Il pilota della Red Bull cerca di prendere margine sulle Mercedes, soprattutto Hamilton sembra non riuscire a tenere il ritmo dell’olandese. Un guasto alla Racing Point di Sergio Perez porta al regime di safety car: ne approfittano tutti i piloti per rientrare ai box.

Dopo la ripartenza Verstappen sempre al comando, nelle retrovie in grande difficoltà Leclerc che viene superato in rapida successione anche da Sainz, Stroll e Gasly, scivolando fuori dalla top ten. Meglio Vettel, ottavo a metà gara.

Verstappen ad oltre metà gara continua a tenere un margine rassicurante su Bottas, mentre Hamilton resta terzo: finora gara senza acuti per il campione del mondo. Vettel è ottavo ma deve ancora fermarsi, mentre nelle retrovie Leclerc con la gomma nuova cerca una difficile rimonta dalle ultime posizioni.

L’olandese della Red Bull a dieci giri dal termine ha ancora 7 secondi di vantaggio sul finlandese, ma resta l’incognita gomme per il finale di gara. Dubbi spazzati via negli ultimi giri, quando Bottas crolla a 12 secondi, permettendo a Verstappen di volare verso la vittoria nell’ultimo Gp dell’anno.

L’olandese taglia il traguardo con un ampio gap di 7 secondi su Bottas, terzo Hamilton. Finale amaro per le Ferrari: Leclerc chiude in tredicesima posizione, Vettel all’ultima gara è quattordicesimo.

Ordine di arrivo (primi dieci):

1 M. Verstappen (D) Red Bull

2 V. Bottas (D) Mercedes + 7″5

3 L. Hamilton (D) Mercedes + 11″5

4 A. Albon (D) Red Bull + 19″0

5 L. Norris (D) McLaren + 47″2

6 C. Sainz (D) McLaren + 53″0

7 D. Ricciardo (M) Renault + 67″5

8 P. Gasly (B) AlphaTauri + 68″9

9 L. Stroll (D) Racing Point + 75″8

10 E. Ocon (D) Renault + 78″5

OMNISPORT | 13-12-2020 15:59