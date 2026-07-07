Arriva dalla BBC la clamorosa voce di mercato piloti che darebbe anche la Ferrari in lizza per prendere Verstappen già nel 2027, ma chi gli farebbe spazio tra Hamilton e Leclerc? E poi Piastri vuole andare via dalla McLaren

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è anche la Ferrari interessata a Max Verstappen. La rivelazione che avrebbe del clamoroso arriva dall’Inghilterra e per la precisione dalla BBC secondo cui tutti i top team, anche Mercedes e McLaren, avrebbero drizzato le antenne dopo i dissapori tra l’olandese e la Red Bull acuiti da quanto successo prima, dopo e durante il Gp di Silverstone. In attesa di capire gli scenari possibili c’è un altro rumor che circola e che dà Oscar Piastri in uscita dalla McLaren, anche lui in aperto contrasto con la gestione del team di Woking.

Max via dalla Red Bull, cosa dice la clausola

Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna finito in ghiaia a pochi giri dalla fine i rapporti tra Verstappen e la Red Bull si sono oramai incrinati. Max non le ha mandate a dire, in radio e nelle interviste post gara, riguardo la sua frustrazione, la sua voglia di partire dai box cambiando qualcosa sulla sua monoposto, idea rigettata al mittente dal team.

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Verstappen vuole vincere gare e campionati. Al momento, la Red Bull non è in grado di permetterglielo. Max ha un contratto fino alla fine del 2028, ma contiene clausole legate alle prestazioni che potrebbero consentirgli di andare via al termine di questa stagione. Secondo quanto riferito dalla BBC Sport, il punto di svolta per l’attivazione di queste clausole è ottobre. Se Max non sarà nelle prime posizioni del mondiale piloti (si vocifera che la clausola riporti addirittura le prime due e l’olandese attualmente è soltanto 7°) potrà sciogliere il contratto con Red Bull.

Tutti voglio Verstappen, anche la Ferrari

Un pilota come il 4 volte campione del mondo fa gola a tutti. E la rottura tra Max e la Red Bull potrebbe essere una ghiotta occasione per qualsiasi scuderia. Ed è per questo che, sempre secondo la BBC, Verstappen e il suo management, il manager Raymond Vermeulen e il padre José Verstappen, stanno parlando con tutti i team potenzialmente interessati. E ciò include Mercedes, McLaren, oltre alla Red Bull ma anche la Ferrari.

Va detto che tutti le scuderie di cui sopra hanno già una line up per il 2027. Ferrari ha rinnovato Leclerc e confermato l’opzione prolungamento per il 2027 di Hamilton; Toto Wolff, a parole, ha recentemente confermato Russell al fianco dell’intoccabile Antonelli. Ma Verstappen è Verstappen. Si sa, in F1 tutto può cambiare da un momento all’altro, anche a Maranello.

E Piastri vuole andare via dalla McLaren

E tanto per non farci mancare nulla in questo caleidoscopio di notizie e indiscrezioni clamorose di mercato piloti, secondo la testata brasiliana Grande Premio, Oscar Piastri avrebbe comunicato a McLaren la sua intenzione di lasciare la squadra al termine di questa stagione. Il rapporto tra l’australiano e il team di Woking si sarebbe logorato a partire dal Gran Premio d’Italia dello scorso anno, quando con lui in testa al Mondiale, la squadra favorì Lando Norris per un errore al pit, togliendo a Piastri il secondo posto in gara.

L’incidente non solo ha destabilizzato Piastri nella corsa al Mondiale, vinto poi proprio da Norris davanti a Verstappen, ma ha anche messo in luce le tensioni interne tra il manager di Oscar, Mark Webber, e la dirigenza della McLaren. Da allora, Webber ha lavorato dietro le quinte per trovare un nuovo posto per Piastri, consapevole che non sarà mai il pilota numero uno della McLaren.

Scenari di mercato piloti: dove può andare Max

La fuoriuscita di Piastri dalla McLaren aprirebbe le porte all’arrivo di Max Verstappen a Woking così come si è vociferato qualche settimana fa. Ma come detto sopra, anche Toto Wolff potrebbe decidere di dare il benservito a Russell che sta patendo tantissimo il confronto con Antonelli, e assicurarsi un suo vecchio pallino da oramai due anni a questa parte, vale a dire SuperMax. Su come, dove e al posto di la Ferrari possa trovare posto a Verstappen, beh, davvero, davvero complicato. Servirebbe una terza monoposto…