F1, Verstappen: "Hamilton? Mi mancava il passo"

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha commentato così il suo secondo posto in Bahrain: “Lotta con Lewis? Ci mancava passo, ho cercato di stare vicino, ma loro avevano sempre una risposta per quello che cercavamo di fare. Forse non siamo stati abbastanza aggressivi con la strategia. Il nostro pit stop è stato lento, è andata come è andata. Ma il secondo posto non è male”.

Il terribile incidente di Grosjean in partenza: “Spaventoso. Abbiamo visto bandiera rossa ma quella non significa che ci sia per forza qualcosa di brutto. Poi però ho visto il fuoco e quello non è mai un bel segnale. Per fortuna sta bene, spero che recuperi rapidamente”.

OMNISPORT | 29-11-2020 18:56