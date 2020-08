F1, Verstappen: "Il miglior risultato possibile"

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha commentato soddisfatto il secondo posto in Spagna: “Secondo era il miglior risultato possibile oggi. Buono esserci messo in mezzo alle Mercedes. Non avevamo il passo che aveva Lewis quindi sono molto contento del secondo posto. La partenza è stata cruciale, siamo riusciti a passare Valtteri e poi è stata una gara in cui ho cercato di fare il mio passo”.

“Il duello con Valtteri? Mi aspettavo qualcosa in più. Io sono contento di come ho gestito le gomme fino alla fine, lui non ha recuperato praticamente nulla. Ho guidato in sicurezza. Aggiornamenti? Noi cerchiamo di continuare a migliorare ma anche loro continuano a spingere, è evidente. Vedremo cosa riusciremo a fare”.

OMNISPORT | 16-08-2020 18:28