F1, Verstappen invia un'altra frecciata a Hamilton

Il pilota della Red Bull Max Verstappen in un’intervista al magazine ufficiale della Formula 1 ha mandato un’altra frecciata a Lewis Hamilton: “Ho grande rispetto per quello che ha fatto, non provo frustrazione nel vederlo alla Mercedes. Ma a essere sinceri, il 90% dei piloti sulla griglia potrebbe vincere con quella macchina. Non ho niente contro Lewis, è un grande pilota, ma ha una macchina che è dominante”.

“Magari altri piloti non dominerebbero tanto come ha fatto Lewis, ma bisogna accettare la situazione per quella che è e cercare di tirare fuori il meglio da se stessi”, ha spiegato ancora l’olandese. In questa stagione la Mercedes ha conquistato 11 dei 13 Gran Premi finora disputati.

OMNISPORT | 09-11-2020 14:09