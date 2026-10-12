Dopo la vittoria a Singapore, Verstappen è corso verso Kelly Piquet per un tenero abbraccio e poi il bacio della vittoria mentre la piccola Lily a casa esultava davanti alla tv per il trionfo del papà

Super Max è tornato. Due gare, due vittorie, facciamo tre contando anche la Sprint di Marina Bay. A Singapore una grande dimostrazione di forza da parte di Verstappen che poi si è sciolto in un abbraccio e in un bacio con la sua Kelly Piquet che lo aspettava sotto il podio. E a casa la piccola Lily ha esultato davanti alla tv per il trionfo di papà. Una domenica perfetta in un week end da sogno. E per fortuna di Kimi Antonelli, l’olandese è lontano nel Mondiale e la Red Bull si è svegliata troppo tardi per provare la rimonta iridata.

Gp Singapore: Verstappen inarrestabile

In questo momento è lui il più forte senza dubbi: Max Verstappen. L‘olandese è in grandissima forma, dopo lo svarione nella gara di casa, a Zandvoort, ha infilato una sequela di podi estivi, Monza, Madrid, Baku battuto in volata da Russell, sempre più vicino a quella prima vittoria che è arrivata la scorsa settimana in Malesia. Ed una volta sblocato, SuperMax è tornato. Il 4 volte campione del mondo a Singapore è stato perfetto calando un poker di primi posti, nell’ordine: pole nelle qualifiche Sprint, vittoria nell’ultima Sprint della stagione, pole position al sabato e ha chiuso il cerchio domenica con la vittoria di una gara dominata dal via alla bandiera a scacchi. Come ai vecchi tempi, unstoppable!

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Max, il bacio con Kelly Piquet dopo la vittoria a Marina Bay

Era già successo dopo la Sprint e così come in gara Max ha concesso il double, una volta tagliato il traguardo e sceso dalla macchina, tra i meccanici del team pronti a complimentarsi con il loro pilota, c’era lei, la compagna Kelly Piquet. Verstappen è corso verso la sua dolce metà, un tenero abbraccio e poi il bacio della vittoria replicato nel box della Red Bull con tanto di premio tra le mani per quello che è stato un week end davvero perfetto per l’olandese. Come non succedeva da qualche tempo.

La piccola Lily Verstappen festeggia davanti alla tv

E per chiudere il quadretto familiare c’è stata una tifosa speciale che ha esultato, si è dimenata davanti alla tv. Lei è Lily ed è la figlia di Verstappen. E’ stata proprio Kelly Piquet a condividere tra le sue storie un piccolo reel, in bianco e nero, in cui si vede la primogenita della coppia saltare davanti al televisore una volta che papà Verstappen taglia il traguardo del Gp di Singapore. Una splendida immagine che ha fatto molta tenerezza in rete.

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La fortuna di Antonelli: Verstappen si è svegliato tardi

E chissà, sul podio di Singapore, Antonelli avrà tirato un sospiro di sollievo. A un passo dal titolo mondiale che potrebbe addirittura arrivare tra due settimane ad Austin, tra gli inseguitori di Kimi in classifica piloti il più concreto, il più forte e in questo momento quello dotato della monoposto migliore sembra essere proprio Verstappen. Ma per fortuna dell’italiano, l’olandese è lontano, lontanissimo dopo un inzio a rallentatore della sua Red Bull immersa in mille problemi di gioventù, aerodinamici e di motore.

Ma come già successo lo scorso anno, Max è uscito alla distanza, nel 2025 ha sfiorato la rimonta pazzesca arrivando a soli due punti da Norris dopo averne recuperati un centinaio. Stavolta Verstappen è partito da più lontano ma in classifica sembra lanciatissimo e dopo aver superato proprio l’inglese della McLaren e Leclerc, ora ha messo nel mirino Hamilton e Russell per il 2° posto nel Mondiale. Magra consolazione per uno che punta solo alla vittoria. Ma per Antonelli, almeno quest’anno, il gigante olandese si è destato tardi.