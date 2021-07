F1, Verstappen: "La mia mentalità è cambiata"

Il pilota della Red Bull Max Verstappen a Sky ha parlato della sua crescita in questo Mondiale: “Prima potevo prendere più rischi, perché non avevo nulla da perdere. Avrei finito comunque terzo o quarto in campionato. Questa è una mentalità molto diversa. Sapevo sarebbe arrivata se avessi avuto una macchina competitiva e ora ce l’abbiamo. Ora bisogna pensare in modo diverso perché ogni singolo weekend hai bisogno di fare punti”.

“Penso che tutto dipendesse da quanto saremmo stati competitivi all’inizio dell’anno e naturalmente lo siamo stati. Quindi sarebbe stupido lasciar perdere quest’anno. Ma ho ancora molta fiducia anche nel prossimo anno. Naturalmente però ci concentriamo prima su quest’anno, per cercare di vincerlo”.

OMNISPORT | 11-07-2021 17:04