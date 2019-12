F1: Verstappen lancia il guanto di sfida a Charles Leclerc

Una sorta di alleanza tra giovani rivali per spodestare Lewis Hamilton. E' quella che propone Max Verstappen in una lunga intervista concessa ad 'Autocar'.

"Spero di continuare a gareggiare contro Charles Leclerc per molto tempo, perché siamo ancora molto giovani. E' anche un bene per lo sport che i giovani abbiamo possibilità e, si spera, possano vincere: sta diventando un po' noioso vedere Lewis davanti a tutti: dobbiamo cercare di cambiare questa situazione" ha aggiunto il pilota della Red Bull.

"La mia rivalità con Charles non è diversa da quella che ho con altri piloti, anche se lo conosco da più tempo e ci ho gareggiato contro per più volte – ha aggiunto Max -. E' un grande pilota, possiede un grande talento, e per lui è una grande opportunità essere in Ferrari".

"Il mio 2019? Voglio vincere i Mondiali, ovviamente, quindi, in tal senso, l'obiettivo non è stato raggiunto. Ma dobbiamo anche tener conto delle circostanze e penso che sia stata una buona stagione. Soprattutto all'inizio, quando abbiamo colto belle vittorie, ci sono stati alcuni buoni podi, quindi sono decisamente felice"

"Ogni anno posso dire a me stesso che sono migliorato: voglio sempre alzare il livello. Mio padre è sempre stato così. Ha detto: "Sì, abbiamo vinto, ma avremmo potuto vincere meglio, ci sono stati alcuni errori". In passato non ero d'accordo su questa filosofia, ma ora penso che sia di grande aiuto".

"A volte devi essere aggressivo, a volte no. Devi adattarti alla situazione, quindi alla fine commetti errori. Tutti li commettono, altrimenti sarebbe meglio mettere un robot in macchina.. E soprattutto nelle corse, quando sei al limite, al limite, è facile sbagliare".

SPORTAL.IT | 11-12-2019 15:07