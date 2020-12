F1, Verstappen: "Leclerc? Mia gara rovinata, non è bello"

Max Verstappen è tornato sull’incidente al via del Gran Premio del Sakhir che gli è costato la gara: “Rispetto Charles Leclerc come pilota e queste cose accadono a tutti prima o poi, ma la mia gara è stata rovinata e questo non è bello, nemmeno per il Team perché anche loro meritavano un buon risultato”.

“È ancora frustrante, avevamo una macchina veloce e non vedevo l’ora di fare una buona gara. Ci sono state tre occasioni durante quel primo giro in cui ho cercato di evitare il contatto, ma tutti sembravano piuttosto aggressivi.”, sono le parole riportate dall’Ansa.

OMNISPORT | 09-12-2020 15:42