F1, Verstappen alla fine firma con Mercedes ma non è come sembra. E Red Bull è sicura: "Non andrà altrove"

Il nome di Verstappen si lega a Mercedes per diversi anni, ma questa volta la F1 non c'entra. E il capo di Red Bull è sicuro: il quattro volte campione del mondo chiuderà la carriera con loro

Alla fine le strade di Max Verstappen e Mercedes si sono incrociate, dopo tanto chiacchiericcio. Ma non nella F1, dove la situazione del quattro volte campione del mondo è come vedremo abbastanza netta riguardo la permanenza in Red Bull, ma nell’universo GT e in particolare GT3. L’olandese infatti è proprietario della Verstappen Racing, team che corre nelle competizioni endurance e sprint e che dal 2026 lo farà schierando le vetture della casa di Stoccarda.

Verstappen Racing chiude con Aston Martin e firma con Mercedes

La struttura ha partecipato in passato alle gare GT collaborando con una realtà esperta nel campo quale è Emil Frey Racing; poi da quest’anno l’accordo con Aston Martin (altro team a cui era stato accostato lo stesso Verstappen in F1, tra l’altro), che ha dato la possibilità a Verstappen Racing di schierare la Vantage GT3 nel GT World Challenge Europe, in particolare nell’Endurance Cup dove ha corso la vettura #33 (numero di gara del campione olandese in F1, ma dal 2026 sarà semplicemente 3 anche se la grafica nasconde un 1 stilizzato come riporta FanPage) con a bordo Thierry Vermeulen, Chris Lulham ed Harry King.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per la stagione GT3 che sta per aprirsi Verstappen Racing si rivolgerà invece a Mercedes-AMG Motorsport, che metterà a disposizione la sua AMG GT3 non solo nell’Endurance Cup del GT World Challenge Europe, ma anche nella Sprint Cup dove correrà Lulham affiancato dalla novità Daniel Juncadella. Inoltre è confermato il supporto della scuderia 2 Seas Motorsport.

Lulham e Juncadella parteciperanno anche al formato Endurance (cinque le gare previste), e in questo contesto si aggiungerà alla formazione Jules Gounon, che come Juncadella ha dalla sua una certa esperienza con le vetture Mercedes.

La certezza di Mintzlaff di Red Bull

Se quindi la scuderia di Verstappen apre un nuovo capitolo nelle corse GT con il marchio di Stoccarda, il pilota invece a quanto pare non ha intenzione di schiodarsi da Red Bull. Oliver Mintzlaff, direttore generale della società delle bevande energetiche, ha di recente ribadito al De Telegraaf (testata molto vicina ai Verstappen) che il quattro volte campione del mondo resterà ancora nel team che gli ha dato la gloria.

E questo non solo per la prossima stagione dove è stato confermato a seguito di un 2025 iniziato male, tormentato da voci sul cambio di scuderia in direzione Mercedes e poi con la barra raddrizzatasi a seguito del licenziamento di Christian Horner, l’arrivo di Laurent Mekies come nuovo team principal a ridare serenità all’ambiente e la rimonta di Verstappen sino a giocarsi il titolo all’ultima gara.

“Verstappen chiuderà la sua carriera da pilota in Red Bull”

Secondo Mintzlaff, infatti, l’olandese potrebbe proseguire ad oltranza in Red Bull (l’attuale contratto dura sino al 2028), chiudendo la sua carriera da pilota con loro. “Sino a quando sentirà che siamo al lavoro per migliorare la vettura facendo tutto il possibile, penso che continuerà a stare con noi”, ha affermato il dg: parole che aleggiano il fatto che nel 2026 Red Bull debutterà col proprio motore, incognita che si pensava potesse essere uno dei motivi per cui Verstappen potesse essere dubbioso riguardo la permanenza col team di Milton Keynes.

Mintzlaff però non ha molti dubbi: “C’è stima e lealtà reciproca, e sono certo che Max chiuderà la carriera in Red Bull. […] Lui non è una primadonna: lo ripeto, sono sicuro che starà con noi per sempre, e se un giorno smettesse di fare il pilota, spero non troppo presto, mi auguro possa restare sempre in Red Bull ma in un altro ruolo”.