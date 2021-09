F1, Verstappen: "Non sono andato da Lewis perché stava bene"

Incidente con Lewis Hamilton a parte, il pilota della Red Bull Max Verstappen è finito sotto accusa da parte di tifosi e addetti ai lavori per il suo comportamento dopo lo schianto di Monza, da molti definito antisportivo.

L’olandese, sceso dalla macchina, non è andato a sincerarsi delle condizioni del britannico ma si è incamminato subito verso i box: “Lewis stava bene, stava cercando ritornare in pista in retromarcia quando io ero fuori dall’abitacolo. Non fai una cosa del genere se sei infortunato”, è la sua difesa a racingnews365.com.

OMNISPORT | 13-09-2021 20:41