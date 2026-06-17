F1, Verstappen agita la Red Bull e scatena il mercato piloti: i dubbi di Max “minacciano” anche Antonelli

Il regolamento, una Red Bull meno competitiva e la voglia di cambiare: il pilota olandese continua ad avere dubbi sul futuro. Le sue scelte potrebbero dare una scossa al mercato, la Mercedes osserva, cosa farà la Ferrari

Max Verstappen continua ad avere i “mal di pancia”. Il pilota olandese non ha ancora sciolto i dubbi sul futuro e le sue decisioni potrebbero avere un effetto, non solo sulle strategie della Red Bull, ma su tutto il circus della Formula 1. La Mercedes guarda con attenzione la situazione, la Ferrari sembra meno interessata.

Il futuro di Max Verstappen e il meeting in Austria

A lanciare l’allarme sul futuro di Max Verstappen è il quotidiano spagnolo Marca che evidenzia una situazione di tensione crescente in casa Red Bull. Secondo il giornale sportivo, il futuro del pilota olandese con la casa di Milton Keynes è appeso a sin filo con il 4 volte campione del Mondo che non ha sciolto i dubbi sul futuro. I campanelli d’allarme sarebbero scattati la scorsa settimana quando si è tenuto un meeting in Austria tra il pilota e i dirigenti Red Bull. Stando a quanto riportato dal giornalista olandese Erik van Haren, il pilota avrebbe evitato in tutti i modi di confermare i suoi programmi per il futuro alimentando i timori del team. Negli ultimi mesi è stato proprio Max a parlare in più di una circostanza della sua voglia addirittura di dire addio alla F1 motivato da un regolamento che non gli piace e forse anche dalla mancanza di competitiva della sua monoposto. E le recenti decisioni sull’Aduo potrebbero fornire ancora più motivazioni verso la sua decisione di salutare la compagnia.

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Red Bull, il timore per il futuro

La Red Bull, ovviamente, non ha nessuna intenzione di lasciarsi scappare un pilota dal talento di Max. Le ultime settimane sono state particolarmente agitate con la scuderia che sperava di avere una risposta definitiva nel corso dell’ultimo meeting con la conferma dell’olandese di rispettare il suo accordo fino al 2028. Nel contratto di Max, stando a fonti molto attendibili, ci sarebbe anche la possibilità di svincolarsi in anticipo. Un addio del pilota porterebbe a una rivoluzione totale in casa Red Bull che sarebbe costretta a rivedere le sue strategie a medio e lungo termine con una soluzione interna che sarebbe rappresentata da Lindblad, ma con uno sguardo più che interessato su Oscar Piastri.

Mercedes alla finestra, cosa farà la Ferrari

La situazione di Max Verstappen viene guardata con attenzione anche dalle altre scuderie. Sebbene, l’olandese abbia “minacciato” più volte la possibilità di dire addio al mondo della Formula 1, immaginare il circus senza di lui è praticamente impossibile per ogni appassionato. Max vuole competere per il titolo come è giusto che sia un pilota del suo talento ma le regole attuali potrebbero complicare i suoi piani. Alla finestra in questo momento sembra esserci soprattutto la Mercedes che sta valutando con attenzione le prestazioni di George Russell. Il pilota inglese ha un contratto garantito fino alla fine della stagione con un’opzione anche per la prossima. Ma nella prima parte di stagione è stato oscurato dal talento di Kimi Antonelli. Un’eventuale rottura di Max con la Red Bull potrebbe cambiare gli scenari con la scuderia tedesca che potrebbe fare carte false per metterlo in squadra con il giovane pilota italiano.

E la Ferrari? Anche Maranello monitora la situazione con attenzione anche se la situazione piloti sembra più delineata. Charles Leclerc ha da poco rinnovato il contratto che lo lega al Cavallino fino al 2030 (con clausole che permettono un’uscita anticipata), mentre Lewis Hamilton che ha appena firmato la sua prima vittoria in rosso ha un accordo che lo lega fino al 2027 con un’opzione a suo favore per continuare fino al 2028.