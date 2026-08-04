Verstappen, papà Jos sbotta sul rinnovo con Red Bull. Hakkinen avverte McLaren: “Prendere Max sarebbe un rischio”

Il papà del quattro volte campione del mondo non le manda a dire e prende posizione su X. L'ex pilota McLaren avverte la scuderia di Woking sul rischio di ingaggiare Max

Il futuro di Max Verstappen in Red Bull continua a restare un grosso punto interrogativo. Sull’argomento nelle ultime ore è intervenuto a gamba tesissima papà Jos, che su X non ha mancato di rispondere in modo a dir poco piccato a un post della versione olandese di gpblog.com che rimandava a un articolo sui possibili accordi tra il quattro volte campione del mondo e la scuderia di Milton Keynes. A trattare la questione è anche Mika Häkkinen, che ha rivolto un avvertimento a McLaren sul possibile ingaggio di Max.

Lo sfogo di Jos Verstappen sul futuro di Max

Sempre molto attivo sui social e certamente non avvezzo a smussare gli angoli, Jos Verstappen si è sfogato su X. L’ex pilota e papà di Max, ha commentato in modo piccato un post della pagina olandese di gpblog.com. Nel post si faceva riferimento a un articolo della stessa testata specialistica sui dettagli del possibile accordo tra il quattro volte campione iridato e Red Bull. “Non sapete assolutamente nulla”, ha scritto papà Jos, smentendo di fatto quanto riportato nel pezzo in merito alla presunta richiesta di Red Bull a Max di rinunciare alle clausole di uscita previste dal contratto in essere e in scadenza nel 2028.

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La clausola che spaventa Red Bull

Secondo l’articolo, il team sarebbe disposto ad esaudire qualsivoglia desiderio del pilota olandese pur di non vederlo partire e firmare liberamente con un’altra scuderia. Ancora non del tutto chiare e dichiarate, le clausole prevederebbero, per esempio, che Max possa chiudere il proprio rapporto con Red Bull fin da subito. Il tragico finale di Silverstone, infatti, ha aritmeticamente tagliato fuori il numero 3 dalla possibilità di chiude la stagione con il secondo posto nella classifica piloti. Una clausola che spaventa la Red Bull e che, si vocifera, possa valere fino a ottobre. Facile, dunque, immaginare che ogni discorso o novità sul futuro del matrimonio tra Verstappen e Red Bull possa trovare chiarimenti in quel frangente. Per il momento, la certezza è che Max e la RB22 restano ancora senza feeling e… senza vittorie.

Hakkinen mette in guardia McLaren

Tra le tante scuderie accostate a Verstappen nel corso delle ultime settimane c’è anche McLaren. Un accostamento sul quale, però, l’ex pilota della scuderia di Woking, Mika Hakkinen, ha posto il veto più totale. Intervenuto nel podcast Up to Speed tenuto, tra gli altri, anche da David Coulthard, il due volte campione iridato ha tagliato corto. “McLaren lavora sempre per costruire un grande spirito di squadra, che per me è anche l’unico modo per avere successo. Io cercherei a tutti i costi di ridurre al minimo i rischi di perdere quello spirito. Se hai due piloto eccellenti, perché devi creare malumori? Ingaggiando Max il rischio credo possa esserci. E non dimentichiamo che in McLaren c’è un campione del mondo…”, ha sentenziato Hakkinen.