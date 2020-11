F1, Verstappen: "Sembrava di guidare sul ghiaccio"

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ai microfoni di Sky ha commentato così la sua situazione dopo le libere del venerdì in Turchia: “Sembrava quasi di guidare sul ghiaccio. La pista è un po’ migliorata nella seconda sessione, ma non poteva certo essere peggio di quella della FP1”.

“Mi auguro che non piova perché altrimenti sarà ancor più complicato tenere in strada la macchina. In questo caso servirebbero le gomme chiodate…. Vediamo come andrà domani, anche perché al momento siamo più lenti di circa 5″ dal tempo limite che noi ci aspettiamo”.

OMNISPORT | 13-11-2020 16:48