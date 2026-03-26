Max Verstappen nevoso in conferenza stampa a Suzuka allontana un giornalista del The Gardian con cui aveva avuto un botta e risposta al veleno lo scorso anno. Red Bull non avrebbe gradito

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è tensione sin dal giovedì a Suzuka. Prima di iniziare la conferenza stampa di rito Verstappen ha preso il microfono per avvertire che non avrebbe parlato se non un giornalista del The Guardian, Giles Richards non si fosse allontanato. Vecchie ruggini che riguardano il finale della scorsa stagione per un Max nervoso forse anche per un inizio di stagione non facile con la Red Bull lontana da Ferrari e soprattutto Mercedes.

Verstappen allontana il giornalista del Gardian

“Non parlerò finché non se ne sarà andato” Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A pronunciare la frase in mix zone a Suzuka è stato Max Verstappen. Il 4 volte campione del mondo si è rifiutato di iniziare la sua conferenza stampa finché il giornalista Giles Richards del Guardian non se ne fosse andato. È il risultato di uno scontro avvenuto mesi fa nel finale di Abu Dhabi, quando Verstappen si è risentito per una domanda sul suo eventuale rimpianto per l’incidente con George Russell e la conseguente penalità al GP di Spagna, nel contesto della mancata conquista del campionato del mondo per soli due punti.

Ruggini Abu Dhabi 2025: la domanda su Russell, la risposta di Max

La tensione tra Verstappen e il giornalista in questione risale al Gran Premio di Abu Dhabi 2025 quando Max perse il mondiale da Norris per soli due punti. Durante la conferenza stampa di fine gara, questo cronista del Gardian chiese: “Max, hai perso per soli due punti. Cosa ne pensi ora dell’incidente con Russell in Spagna? Ripensandoci, te ne penti?”. Si riferiva al contatto con la Mercedes dopo l’ultima ripartenza alla curva 5 di Montmeló quando un nervoso Verstappen che era stato superato da Leclerc e Russell nel finale di gara, andò quasi a speronare l’inglese della Mercedes venendo poi penalizzato e scivolando dal quinto al nono posto. Ha perso così otto punti rispetto ai -2 da Norris a fine stagione.

La risposta di Max in quell’occasione fu molto al veleno: “Ti stai dimenticando di tutto quello che è successo in questa stagione; non fai altro che parlare di Barcellona con quel sorriso stupido. Fa parte delle corse; si impara, e il campionato è composto da 24 gare. Ho anche ricevuto un sacco di regali di Natale anticipati nella seconda metà della stagione; puoi chiedermi anche di quello.”

Quante polemiche al Max

Non è la prima volta che le conferenze stampa di Verstappen finiscono in polemica, a prescindere dal loro contenuto. Nell’autunno del 2023, dopo essere stato multato per aver detto una parolaccia, si era limitato a monosillabi in diverse conferenze stampa ufficiali della FIA. Salvo poi aver risposto tranquillamente in mix zone al di fuori del contesto ufficiale della FIA.

Il quattro volte campione del mondo recentemente è stato tra i più attivi contestatori dei nuovi regolamenti, l’ultima volta anche in occasione della sua partecipazione alla 4 ore del Nurburgring. Pare però che questa volta la Red Bull non abbia gradito l’atteggiamento del suo pilota e ora sta cercando di trovare una soluzione pacifica per appianare la divergenza.