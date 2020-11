F1, Verstappen: "Va bene così"

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha parlato dopo il terzo posto nelle prove ufficiali in Bahrain: “Siamo andati piuttosto bene. Ci mancava aderenza al posteriore nelle curve più lente. Nel complesso è stata qualifica discreta per noi, vedremo come andrà domani in gara”.

“Questa pista è molto severa con le gomme, speriamo di trovare il giusto comprmesso. Difficile sfidare Mercedes, già oggi hanno recuperato passo e domani sarà difficile batterli. Però abbiamo diverse mescole a disposizione e vedremo se questo potrà essere vantaggio per noi. Sostegno da Albon? Vedremo cosa accadrà. Io cercherò di stare vicino alle Mercedes e vedremo se qualcuno riuscirà a seguirci”.

OMNISPORT | 28-11-2020 17:52