F1, Vettel: "Abbiamo un buon ritmo"

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel ha commentato le libere chiuse all’ottavo posto in Turchia: “L’asfalto è nuovissimo ed è questa la ragione per cui è estremamente scivoloso, tuttavia abbiamo notato come l’aderenza sia cresciuta progressivamente nel corso della giornata, quindi penso che il trend continuare anche nei prossimi giorni e il grip può solo migliorare rispetto a oggi”.

“Come mai la Ferrari è andata così bene? Non saprei dare una spiegazione. Oggi era importante girare il più possibile e trovare il ritmo giusto con il tracciato e noi ci siamo riusciti. Non penso ci sia una ragione particolare per le nostre buone performance. Domani però mi aspetto che i distacchi siano decisamente più ridotti rispetto a oggi, perché soprattutto stamattina tanti hanno faticato a mandare in temperatura le gomme, mentre sabato credo questo problema si presenterà in maniera meno marcata”.

OMNISPORT | 13-11-2020 19:17