F1, Vettel contro Leclerc: Hamilton provoca la Ferrari

Lewis Hamilton, fresco vincitore del sesto Mondiale di Formula 1, è tornato a parlare della situazione in casa Ferrari in un'intervista a Speedweek. Dopo il trionfo iridato ad Austin, Sebastian Vettel è stato uno dei primi piloti a congratularsi con l'anglocaraibico e Hamilton lo riconosce: "Vettel è davvero un bravo ragazzo. Tra di noi ci sono sempre state delle differenze, ma le basi per capirci non sono mai mancate. Non sono amato da tutti e la cosa non mi importa, ognuno va per la sua strada".

Ma il pilota della Mercedes non ha rinunciato a punzecchiare la Ferrari: "Sono contento che Vettel abbia trovato la sua strada e ritrovato la sua forza perché ha dovuto sopportare momenti difficili di recente alla Ferrari".

Il riferimento è ai contrasti con Charles Leclerc, l'astro nascente che vuole scalzare il quattro volte campione del mondo dal posto di prima guida in Ferrari: "Leclerc è il futuro di questo sport, ma Seb è tornato forte e spero che continuerà a guidare in Formula Uno. Spero che continuerà".

Vettel ad Austin aveva espresso così i suoi complimenti a Lewis: "Penso che se qualcuno vince il titolo sei volte allora li merita tutti. È questo quello che gli ho detto. Ovviamente sono felice per lui, non sono invece contento per noi perché anche quest’anno non siamo stati in lizza e siamo lontani. Ma penso che bisogna rispettare quello che ha fatto negli ultimi anni e anche quest’anno, insieme al team, hanno dimostrato di essere forti".

Sulla questione Vettel-Leclerc si era espresso negli scorsi giorni anche l'ex presidente della Ferrari Montezemolo: "Nelle ultime gare Vettel mi sembra tornato a ottimi livelli. Leclerc è sicuramente bravo, ma va fatto crescere con calma. Ha imparato a non parlare troppo alla radio ad esempio. Dover scegliere tra Vettel e Leclerc è un bel dilemma. Io in squadra ho sempre voluto un pilota che puntasse al titolo e l’altro che portasse punti per il campionato Costruttori e potesse togliere punti ai rivali".

SPORTAL.IT | 07-11-2019 13:54