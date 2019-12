F1, Vettel contro Leclerc: la Ferrari ora cambia strategia

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto è tornato a parlare della rivalità in squadra tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, annunciando che all'inizio della prossima stagione la sfida continuerà senza ordini di scuderia da parte del team di Maranello, nonostante l'incidente di Interlagos. "Se si guarda alle ultime gare, Vettel e Leclerc sono stati liberi di competere e penso che inizieremo così anche nel 2020", sono le parole riportate da Marca.

Leclerc è stato grandioso al suo primo anno alla guida della Rossa: "Charles ha sorpreso tutti, non solo me, è molto veloce. Ha dimostrato di gestire molto bene la pressione ed ha fornito ottime prestazioni durante tutta la stagione. È bravo a correre, quindi sono molto felice con lui. Penso che la sua stagione sia stata eccezionale: partire sette volte dalla pole ed ottenere due vittorie nel suo primo anno, finendo davanti a Sebastian in campionato è un grande risultato".

Per quanto riguarda Vettel, è sicura la sua presenza nella prossima stagione: "Sebastian è sicuramente molto motivato. Lo ha dimostrato nella seconda parte di stagione. Il campionato è molto lungo, si arriva alla fine con meno spinta, però Seb sarà senza dubbio con noi l’anno prossimo e sono sicuro lo troveremo motivatissimo".

La SF90 ha indubbiamente deluso: "Ovviamente non siamo contenti delle prestazioni della macchina e non siamo contenti di alcuni errori che abbiamo fatto, come i problemi di affidabilità e per alcune decisioni, ma ora dobbiamo guardare avanti".

"Sappiamo che la nostra macchina non è abbastanza veloce, né ha una grande affidabilità, ma diciamo che ora abbiamo un po’ di tempo e stiamo cercando di creare una solida base con il team. Ma non credo che dobbiamo pentirci; dobbiamo sempre guardare avanti".

