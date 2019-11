F1, Vettel e Leclerc soddisfatti. Hamilton: "La Ferrari è tornata"

Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno chiuso davanti a tutti dopo la prima giornata di prove a Interlagos, dove domenica si corre il Gran Premio del Brasile, penultimo appuntamento della stagione.

"Giornata discreta, abbiamo capito cosa serve alla macchina – ha dichiarato Vettel -, ormai la conosciamo bene. Credo che questo potrà aiutare nella ricerca del bilanciamento e della prestazione, ora dobbiamo fare bene i compiti. Credo che possiamo migliorare i dettagli e se li azzecchiamo possiamo migliorare la macchina che era già buona".

"Sento che c’è del margine, possiamo trovarlo. Gli avversari sono forti, ma siamo in linea con le altre gare, dobbiamo lavorare su noi stessi", ha spiegato il pilota tedesco.

Così invece Charles Leclerc: "E' un buon inizio, sono contento, c’è da fare sul passo gara, mentre siamo ok per la qualifica e questo è buono. Il passo gara non è costante, non è abbastanza veloce, dobbiamo lavorarci. La penalità? Non so con quali gomme mi converrà partire, sia soft che medie hanno pro e contro, vediamo domani dove saremo perché dobbiamo capire la differenza tra le mescole, al momento non abbiamo le idee chiare".

Il campione del mondo Lewis Hamilton, quinto, si è soffermato sulle Ferrari, tornate veloci in rettilineo: "È stata una giornata relativamente buona, abbiamo lavorato molto. Le Ferrari sono nuovamente veloci sui rettilinei, perciò sarà interessante. Ci sono altre due sessioni per mettere le cose a posto, ma abbiamo iniziato con il piede giusto. Non so se riusciremo a recuperare i tre decimi di ritardo dalla Ferrari in qualifica".

Max Verstappen, al centro delle polemiche per la sua frase sulla Ferrari ("Ha smesso di barare"), non è convinto che la scuderia di Maranello sia tornata veloce come prima di Austin: "Sono tornate come prima di Austin? Non so, vedremo sabato. Come ho detto questa prima giornata non è rappresentativa. Per la pole non so, difficile dirlo, venerdì un po' confuso e non ci si può fidare più di tanto dei tempi sul giro. Top team vicini e dipenderà molto come risponderemo alle temperature di sabato e all'evoluzione della pista".

SPORTAL.IT | 15-11-2019 23:43