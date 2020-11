F1, Vettel fa l'elogio di Leclerc

Più ancora che il diverso stato d’animo con cui Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno affrontato il Mondiale 2020, uno sapendo di lasciare la Ferrari al termine della stagione, l’altro deciso a confermare quanto di buono fatto intravedere nella scorsa stagione, a parlare è la classifica, che vede il tedesco nelle retrovie e il monegasco capace di tenere il più alto possibile l’onore del Cavallino pur in un’annata molto difficile.

E allora alla vigilia del Gp di Turchia è stato lo stesso Vettel ad ammettere la superiorità e il talento del compagno di squadra: “Sicuramente per me è una stagione negativa rispetto a quella di Leclerc – ha detto – Non posso essere contento del mio rendimento, ma Charles sta facendo un bel lavoro e sembra in grado di spremere regolarmente il massimo potenziale della monoposto”.

“Sicuramente è migliorato in alcune aree, ma già il primo anno in Sauber ha avuto un impatto positivo e l’anno scorso ha lasciato un’impressione molto buona. Non è solo quest’anno che sta guidando con grande maturità e abilità”.

OMNISPORT | 12-11-2020 23:40