F1, Vettel fissa l'obiettivo per l'addio

L’ultimo venerdì in pista con la tuta rossa della Ferrari è stato all’insegna delle emozioni per Sebastian Vettel, che ad Abu Dhabi ha visto il compagno di squadra Charles Leclerc indossare un casco con la scritta “Danke, Seb”.

Un bel saluto, che il tedesco ha gradito, come dichiarato al termine della prima giornata di libere, chiusa al 15° posto: “Ho visto che oggi Charles ha girato con un casco dedicato a me: è stato un bel pensiero da parte sua e lo volevo ringraziare. Speriamo di poter regalare ai tifosi qualcosa per cui gioire questo weekend”.

Le prospettive però non sono esaltanti e Vettel sembra avere già in mente l’obiettivo massimo per l’ultimo Gp della stagione “Per le qualifiche credo che ci troveremo a lottare nelle stesse posizioni di una settimana fa – l’amara ammissione del futuro pilota dell’Aston Martin – Se però riuscirò a mettere insieme un giro molto buono potremmo anche centrare il passaggio al Q3, che sarebbe positivo per la mia ultima gara con il team”.

OMNISPORT | 11-12-2020 22:01