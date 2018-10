F1, Vettel: "Forse la pioggia può aiutarci"

Al termine delle libere 2 a Suzuka, Vettel non ha perso la fiducia nei propri mezzi, nonostante il dominio della Mercedes: "La macchina? Sono più o meno contento, anche se non siamo molto veloci. Ora dobbiamo lavorare per essere pronti per la qualifica. Se la Mercedes sarà veloce come nelle libere, sarà dura. Forse la pioggia potrebbe essere una buona cosa per noi". Lapidario Raikkonen: "Venerdì normale, ora c'è da lavorare".

Decisamente scontento Verstappen, pilota della Red Bull: "No, non sono soddisfatto. Ho avuto dei problemi. Ferrari? Sì, siamo vicini ma personalmente non sono contento. Non è stata una buona giornata"

SPORTAL.IT | 05-10-2018 08:55