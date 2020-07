F1, Vettel getta la maschera e svela il suo futuro

L’inizio del Mondiale 2020 di Sebastian Vettel è stato da incubo. Il quattro volte Campione del Mondo non è riuscito a combinare di nulla di buono nelle prime due gare in terra austriaca. Un inizio di stagione da dimenticare.

Per il pilota tedesco, quella appena cominciata, è la sua ultima stagione in Ferrari. Come è noto da tempo, niente rinnovo con la Rossa e futuro tutto da decidere per Sebastian Vettel. Bene, ci sarebbero delle grosse novità in tal senso.

Secondo la Bild, Sebastian Vettel, il prossimo anno, sarà alla guida di una Racing Point. Dopo aver flirtato, senza successo, con Mercedes, Red Bull (sua ex scuderia) e Renault (scelto Fernando Alonso), il pilota tedesco pare aver trovato un accordo con la scuderia di Lawrence Stroll.

L’attuale pilota del Cavallino dovrebbe prendere il posto di Sergio Perez. Il messicano ha un contratto garantito con la Racing Point sino al 2022 ma, dovesse andare in porto l’accordo con Sebastian Vettel, verrebbe “tagliato” con una corposa buonuscita.

Si parla di un indennizzo pari a circa sette milioni di euro. Ad oggi, Sergio Perez ha conquistato cinque podi con la scuderia Racing Point (ex Force India). Il suo destino, a questo punto, pare legato a doppio filo a quello di Sebastian Vettel.

Con un futuro più delineato, Sebastian Vettel potrà concentrarsi sulla stagione in corso. Il quattro volte Campione del Mondo ha tutte le intenzioni di dimostrare di non essere in crisi ma di poter competere ancora ad alti livelli.

Per farlo, avrà bisogno di una Ferrari all’altezza della situazione. L’orgoglio del 33enne tedesco non è in discussione, così come la sua voglia di continuare a gareggiare. Infatti, l’idea dell’anno sabbatico sembra essere tramontata.

