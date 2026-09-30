F1, Vettel incorona Antonelli e non esclude un clamoroso ritorno. L’ex Ferrari su Kimi: “È impressionante”

Il quattro volte campione del mondo esalta la crescita dell’italiano e racconta il proprio presente lontano dalle piste, lasciando però aperta una porta

Sebastian Vettel potrebbe presto vedere il proprio record di “precocità” in pista spazzato via da Kimi Antonelli. Il campione tedesco, capace nel 2010 di laurearsi campione del mondo ad appena 23 anni e 134 giorni, non sembra però subire troppo il peso di questa eventualità e non manca occasione per spendere parole d’elogio per l’attuale leader della classifica. Parole a cui è seguita anche la rivelazione su un possibile, quanto clamoroso, ritorno nel Circus, a quasi 40 anni, dopo il ritiro dalla corse al temine della stagione 2022.

Antonelli pronto a battere ogni record

Nonostante il quinto posto a Baku qualche difficoltà di troppo incontrata al rientro dalla pausa estiva, Kimi Antonelli resta saldamente al comando del Mondiale di F1. Con otto Gran Premi ancora da disputare, i 66 punti di vantaggio sul compagno di scuderia, George Russell, non permettono ancora alla matematica di emettere la propria sentenza. Il margine resta, però, senza dubbio importante e le possibilità dell’italiano della Mercedes di laurearsi campione ad appena 20 anni elevate.

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Vettel incorona Kimi

Sul tema è intervenuto l’ex Ferrari Sebastian Vettel, che si è rivisto a Monza in un emozionante omaggio a Michael Schumacher, e che alla BBC si è detto letteralmente rapito dalle qualità di Antonelli: “Non ci sono molte parole per descrivere la forma e la forza dimostrate da Kimi in questa stagione. L’anno scorso, tutto sommato, aveva vissuto una stagione discreta, e credo fosse normale arrivando in F1 a 18 anni. Anche perché ci sono molti aspetti da considerare e, forse, guidare la macchina è il meno complicato. Devi imparare a lavorare con la squadra, rapportati con gli ingegneri e gestire tutte le possibilità. Un periodo di adattamento serve sempre”.

“Kimi – ha proseguito il tedesco quattro volte campione del mondo – ha avuto un cambio di passo repentino, maturando molto durante la passata pausa invernale. Certo, la macchina è più competitiva ma il suo rendimento e la capacità di gestire la pressione e le varie situazioni è stato davvero impressionante. Non ha avuto tante gare fortunate e anche a Baku è riuscito a mantenere la calma dopo l’errore in qualifica e a riscattarsi”.

Possibile ritorno in F1 per Seb?

In merito al suo presente e al suo futuro, Vettel ha poi sganciato la bomba: “Mi godo il tempo che ho. Gestisco una piccola fattoria. La F1? Sono ancora molto coinvolto e lo seguo con grande attenzione. Un ritorno? Sono sempre aperto a ciò che mi riserverà il futuro. Magari potrei ricoprire un ruolo nel paddock, ma al momento non sto cercando, non ho parlato con nessuno o aggiornando il curriculum. Mi limito a seguire tutto con piacere dall’esterno”, ha concluso il tedesco ex Ferrari.