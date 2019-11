F1, Vettel: "Io andavo dritto"

Sebastian Vettel, apparso molto abbattuto, cerca di non alimentare troppo le polemiche dopo il contatto con Charles Leclerc nel Gran Premio del Brasile: "Peccato per la squadra, potevamo portare a casa un risultato migliore. Eravamo in lotta, una lotta aggressiva alla chicane della curva 1, sono uscito meglio".

"Poi pensavo di essere già passato e non so perché ci siamo toccati. Se ho chiuso Charles? Io andavo dritto…", chiude non senza una vena polemica.

SPORTAL.IT | 17-11-2019 21:34