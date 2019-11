F1: Vettel-Leclerc, la Ferrari sceglie la linea dura

Il pasticcio combinato da Vettel e Leclerc in Brasile non è ancora stato digerito dalla Ferrari che per disinnescare la rivalità tra i due è pronta a nuove regole interne e conseguenti sanzioni.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera martedì Binotto incontrerà Louis Camilleri, ad Ferrari, per stilare una linea precisa per evitare altre situazioni imbarazzanti.

L'obiettivo è ridurre l'aggressività a vantaggio della tutela delle macchine, della classifica e dell'interesse del team. In caso contrario potrebbero scattare, appunto, delle sanzioni, sia pecuniarie sia disciplinari, con qualche conseguenza sulle priorità per le gare successive.

Leclerc avrebbe voluto, già nel dopo gara, una dura presa di posizione da parte della squadra nei confronti di Vettel. La resa dei conti è rimandata ma certamente il rapporto tra i due piloti vive il suo momento più basso.

Al termine della gara proprio Binotto aveva annunciato una punizione esemplare, che è pronto a mettere in atto: "I piloti erano liberi di gareggiare tra di loro. Il secondo posto costruttori era, in qualche modo, garantito, stanno lottando per la loro posizione nella classifica piloti. Però sono piccoli errori che si pagano come immagine, come squadra, con tutto il lavoro che si fa, e non va bene. In certe situazioni bisogna dare un segnale forte ai piloti, credo che lo faremo".

"Non ho ancora rivisto il video – aveva dichiarato il team principal -, non voglio farlo oggi per non trarre conclusioni errate. Prima del giudizio è importante che loro chiedano scusa al team. Quando abbiamo provato a dare ordini di scuderia siamo stati criticati, ora che li lasciamo liberi di battagliare verremo criticati comunque…".

L'elenco degli equivoci e delle incomprensioni è lungo ma una maggior fermezza da parte del Cavallino nei confronti di situazioni analoghe sarà utile soprattutto nel nuovo anno, confidando di avere una vettura competitiva per il titolo.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 12:24