F1: Vettel-Leclerc, è saltato il faccia a faccia in Ferrari

Niente faccia a faccia pubblico tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi: entrambi erano attesi a un confronto diretto in conferenza stampa, ma il pilota tedesco ha dovuto dare forfait per la nascita del suo terzo figlio. Tornerà regolarmente in pista venerdì per le sessioni di prove.

Davanti ai cronisti Leclerc ha comunque voluto rassicurare i tifosi della Ferrari: la pace è già stata suggellata nei giorni scorsi. “Abbiamo guardato le immagini per capire cosa avremmo potuto fare di meglio. Credo sia stato un episodio molto sfortunato perché è stato un contatto lieve con conseguenze drammatiche, sia per il team, sia per i tifosi. Dovremmo cercare di essere meno aggressivi fra di noi per non farlo accadere di nuovo. Ne abbiamo parlato a Maranello, quando io ero io lì al simulatore: credo che non capiterà più“.

Sulla condotta di gara: “Non abbiamo avuto direttive precise: possiamo sempre gareggiare uno contro l’altro, siamo entrambi forti e competitivi, ma dovremo concederci un po’ di spazio in più. Per quanto ne so questa è l’unica direttiva che ci è stata data, ma forse Mattia Binotto potrà spiegarla meglio”.

L’analisi dell’incidente: per Leclerc le colpe sono di entrambi. “Credo che Seb non dovesse spostarsi e sinistra, e lui lo sa, e che io dovessi fare un lavoro migliore per evitarlo mentre lui andava a sinistra, ma ora è tutto chiaro e dobbiamo solo guardare avanti. Vettel resta nella mia lista di auguri natalizi…”.

La Ferrari deve risollevarsi dopo le ultime due gara più che complicate: “È stata una stagione bizzarra, non iniziata al livello dei test invernali che è stato molto buono, ma proseguita con dei progressi forti nella seconda parte 2020? Per me sarà la prima volta in carriera che resto nello stesso team per due anni di fila e credo che nel complesso sia stata una stagione molto positiva, tranne che per la prima gara”.

SPORTAL.IT | 28-11-2019 15:21